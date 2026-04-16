Prezes GPW: zainteresowanie giełdą rośnie, przyjdzie czas na zmianę głównego indeksu

Zainteresowanie zagranicy warszawską giełdą rośnie, w przyszłości może powrócić koncepcja głównego indeksu z liczbą spółek wyższą niż 20 – zadeklarował prezes GPW Tomasz Bardziłowski w rozmowie z PAP. Warszawska giełda obchodzi w czwartek 35. rocznicę pierwszej sesji giełdowej,

– Myślę, że przyjdzie moment, aby wrócić do koncepcji indeksu szerszego niż obecny WIG20, obejmującego więcej niż dwadzieścia spółek. Nie będzie to jednak jeszcze w tym roku – powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

– W przeszłości rozważano takie rozwiązania, jednak wtedy na rynku nie było wystarczającej liczby płynnych spółek. Dziś sytuacja wygląda inaczej, dlatego pod koniec tego roku planujemy rozpocząć prace koncepcyjne, a w przyszłym roku podjąć rozmowy z rynkiem na temat nowych indeksów. Będzie to też związane z planowanym wdrożeniem w Polsce funduszy oraz ETF-ów typu UCITS – dodał.

Prezes zwraca uwagę, że na rynku pojawia się coraz więcej spółek spełniających kryteria płynności, co sprawia, że polski rynek kapitałowy przestaje być postrzegany głównie przez pryzmat banków i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Na pytanie o niedawne spotkania zarządu GPW z inwestorami zagranicznymi w Londynie i Nowym Jorku prezes Bardziłowski wskazuje, że już w 2024 r. zainteresowanie polskim rynkiem skokowo wzrosło, a liczba inwestorów, z którymi się spotkał, była dużo wyższa niż w latach wcześniejszych.

– Często na spotkaniach słyszymy pochwały dotyczące gospodarki i naszego rynku kapitałowego, wzrostów i rekordów z 2024 r., ale też tego, że rynek wydaje się coraz bardziej dojrzały i płynny – powiedział.

Zagraniczni inwestorzy wskazują, że na polskiej giełdzie jest w czym wybierać.

– Mamy ponad czterdzieści spółek, których dzienny wolumen obrotu przekracza dwa miliony dolarów. To duży skok w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze kilka lat temu. Wartość transakcji ECM (IPO, ABB i SPO) osiągnęła w 2024 r. ponad 20 mld zł, to najwyższy poziom od pięciu lat – powiedział.

– Mamy więcej zapytań o średnie spółki, które od lat generują stabilną i pozytywną stopę zwrotu dla inwestorów. Spodziewamy się, że na rynku będzie przybywać zarówno spółek średnich, jak i podmiotów z szeroko rozumianego obszaru technologii i innowacji. Cieszy nas deklaracja polskich założycieli ElevenLabs, że przy podejmowaniu decyzji o IPO rozważą dual-listing w Warszawie – to bardzo ważny sygnał dla rynku – dodał.

Tomasz Bardziłowski wskazuje, że na spotkaniach w Londynie pojawiały się fundusze hedgingowe i family office, a w Nowym Jorku były to fundusze globalne oraz fundusze rynków wschodzących.

– Jest dużo nowych funduszy, które zainteresowały się Polską w ciągu ostatnich nie lat, lecz miesięcy i chcą się na temat naszego rynku dowiedzieć więcej. To sygnał, że potencjał napływu nowego kapitału do Polski jest nadal znaczący – powiedział.

Warszawska giełda z kapitalizacją na poziomie 269 mld euro, jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej oraz szóstym rynkiem w całej Europie.

Źródło: PAP