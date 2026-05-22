Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.05.2026
22.05.2026 12:38

Zastępca prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasz Janeczek zawieszony. Waldemar Żurek zdecydował

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podał, że podjął decyzję o zawieszeniu zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasza Janeczka. Określił go mianem „człowieka Ziobry".

„Podjąłem decyzję o zawieszeniu zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych – prok. Tomasza Janeczka. To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu. Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje. Proste" – napisał na platformie X Waldemar Żurek.

W komunikacie prasowym dotyczącym zawieszenia podano, że Janeczek został zawieszony w czynnościach służbowych na okres sześciu miesięcy (do 21 listopada 2026 r.).

„Decyzja zapadła w związku ze wszczęciem przez rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego w dniu 20 maja 2026 r. postępowania wyjaśniającego, z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że prokurator Tomasz Janeczek swoim zachowaniem dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybił godności urzędu" – podano.

Przewinienie miało polegać na tym, że Tomasz Janeczek „naruszył obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz procedury wejścia do budynku, związane z rejestracją wizyt (...) oraz obowiązkiem nadzoru nad osobami przebywającymi w siedzibie Prokuratury Krajowej".

„Używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadził do strefy ochronnej siedziby Prokuratury Krajowej, mieszczącej się w budynku 'B', osoby, które w sposób nieuprawniony, bez wymaganej karty identyfikacyjnej 'Wizyta', przekroczyły bramki zabezpieczające oraz przebywały w holu budynku 'A', tj. pracowników TV Republika (...) oraz posłów" – podano w komunikacie.

Chodzi o Michała Rachonia, Jarosława Olechowskiego, Adriana Stankowskiego, Miłosza Kłeczka i Janusza Życzkowskiego z TV Republika oraz posłów Jana Mosińskiego, Krzysztofa Lipca i posłankę Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom. To posłowie PiS.

Do tego w komunikacie zwrócono uwagę, że Tomasz Janeczek udzielił wywiadu TV Republika, w którym miał stwierdzić, że „mamy kolejny przykład, że w Polsce jest nawet więcej niż krypto dyktatura, że w Polsce, dla mnie przynajmniej, jest dyktatura”.

„Zachowanie prokuratora Tomasza Janeczka może wskazywać na brak poszanowania podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury, a także na naruszenie godności urzędu oraz podważenie zaufania do jego obiektywizmu i bezstronności jako prokuratora" – stwierdzono w komunikacie.

Podano także, że z przyjętych i powszechnie stosowanych standardów wykonywania zawodu prokuratora wynika obowiązek przestrzegania zarówno przepisów ustawowych, jak i regulacji wewnętrznych oraz obowiązek zachowania powściągliwości w publicznych wypowiedziach odnoszących się do prowadzonych postępowań oraz działalności organów państwowych.

Tomasz Janeczek
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił w czynnościach swojego zastępcę ds. wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Fot. PAP/Rafał Guz
