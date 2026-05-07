Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.05.2026
NEWSROOM XYZ
07.05.2026 07:15

Zawarto porozumienie o uproszczeniu i opóźnieniu wdrożenia przepisów o sztucznej inteligencji w UE

Przedstawiciele państw UE oraz Parlamentu Europejskiego zawarli w czwartek w Brukseli długo oczekiwane, wstępne porozumienie łagodzące przepisy o sztucznej inteligencji (AI). Zmiany te mają pomóc firmom w walce z biurokracją oraz znacząco wzmocnić cyfrowe bezpieczeństwo.

– „Porozumienie w sprawie aktu znacząco wspiera nasze firmy przez zmniejszenie kosztów administracyjnych. Wzmacnia suwerenność cyfrową UE. Jednocześnie zwiększamy ochronę dzieci – oświadczyła Marilena Raouna, wiceminister ds. europejskich Cypru, sprawującego prezydencję Rady UE.

Regulacje przesuwają z sierpnia na 2 grudnia 2027 r. termin wejścia w życie wymogów dla systemów AI wysokiego ryzyka. Zrezygnowano z bezpośredniego stosowania aktu wobec maszyn, unikając dublowania prawa. Komisja Europejska dopisze wymogi bezpieczeństwa do istniejących regulacji maszynowych.

– Do końca tego roku wszyscy, a zwłaszcza kobiety i dziewczęta, będą bezpieczni przed przerażającymi aplikacjami typu »nudifier« (generującymi nagość). Dzisiaj kładziemy wyraźny kres tego rodzaju przemocy – podkreśliła europosłanka Kim van Sparrentak, chwaląc zakaz generowania fałszywych obrazów intymnych bez obopólnej zgody.

Akt o AI obowiązuje od sierpnia 2024 r. Zmiany, będące elementem upraszczającego prawo pakietu Omnibus VII, przeforsowano po skargach europejskiego biznesu na biurokrację utrudniającą sprawne konkurowanie z firmami technologicznymi ze Stanów Zjednoczonych oraz Azji.

Polecamy: AI napędza deficyt handlowy USA

Źródło: PAP

Na zdjęciu flagi członków UE przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
Na zdjęciu flagi członków UE przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Fot. Siavosh Hosseini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM wystrzeliły, WIG20 z silnym wzrostem. Dzień na GPW 6 maja 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła wyraźne wzrosty głównych indeksów. Akcje KGHM zaliczyły dwucyfrowy wzrost, a jedyną spółką, której notowania spadły w WIG20, był Orlen. Zarówno…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Zaufanie pod presją algorytmu. Czy konsumenci oddadzą zakupy agentom AI?
Wyobraź sobie, że zakupy robi za Ciebie ktoś niewidzialny, przegląda setki ofert, porównuje ceny i jednym kliknięciem dopina transakcję, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Wygodne? Bardzo. Ale gdzieś z…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Trump chce podnieść cła na auta do 25 proc., Bruksela odpowiada: „umowa to umowa”
Napięcia handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi ponownie eskalują. Mimo obowiązującego porozumienia z Turnberry Donald Trump znów zagroził podniesieniem ceł na europejskie samochody…
06.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka
Minister Żurek twierdzi, że „Izrael nie wydaje swoich obywateli”. A co mówią fakty?
„Wnioski [o ekstradycję obywateli Izraela do Polski - przyp. XYZ] dotyczyły łącznie trzech osób. W latach 2021-2026 w świetle dostępnych statystyk nie doszło do odmowy wydania ściganego” – informuje…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Dr inż. Dagmara Stasiowska: „Chciałabym być pierwszą kosmiczną pszczelarką” (WYWIAD)
– Ludzie sobie przypomnieli, po co latamy w kosmos. Znowu do nas dotarło, że kosmiczne misje to ciąg dalszy pieśni o byciu człowiekiem. O ponadnarodowej współpracy badawczej, odkrywaniu nieznanego i…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jak sektor publiczny przepala budżety na SaaS i AI. „Czarna dziura kosztów”
Technologie on‐demand miały dać oszczędność i elastyczność. Wg 61proc. organizacji nieokiełznane wydatki na chmurę i SaaS obniżają rentowność
06.05.2026