Zawarto porozumienie o uproszczeniu i opóźnieniu wdrożenia przepisów o sztucznej inteligencji w UE

Przedstawiciele państw UE oraz Parlamentu Europejskiego zawarli w czwartek w Brukseli długo oczekiwane, wstępne porozumienie łagodzące przepisy o sztucznej inteligencji (AI). Zmiany te mają pomóc firmom w walce z biurokracją oraz znacząco wzmocnić cyfrowe bezpieczeństwo.

– „Porozumienie w sprawie aktu znacząco wspiera nasze firmy przez zmniejszenie kosztów administracyjnych. Wzmacnia suwerenność cyfrową UE. Jednocześnie zwiększamy ochronę dzieci – oświadczyła Marilena Raouna, wiceminister ds. europejskich Cypru, sprawującego prezydencję Rady UE.

Regulacje przesuwają z sierpnia na 2 grudnia 2027 r. termin wejścia w życie wymogów dla systemów AI wysokiego ryzyka. Zrezygnowano z bezpośredniego stosowania aktu wobec maszyn, unikając dublowania prawa. Komisja Europejska dopisze wymogi bezpieczeństwa do istniejących regulacji maszynowych.

– Do końca tego roku wszyscy, a zwłaszcza kobiety i dziewczęta, będą bezpieczni przed przerażającymi aplikacjami typu »nudifier« (generującymi nagość). Dzisiaj kładziemy wyraźny kres tego rodzaju przemocy – podkreśliła europosłanka Kim van Sparrentak, chwaląc zakaz generowania fałszywych obrazów intymnych bez obopólnej zgody.

Akt o AI obowiązuje od sierpnia 2024 r. Zmiany, będące elementem upraszczającego prawo pakietu Omnibus VII, przeforsowano po skargach europejskiego biznesu na biurokrację utrudniającą sprawne konkurowanie z firmami technologicznymi ze Stanów Zjednoczonych oraz Azji.

Źródło: PAP