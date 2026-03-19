Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.03.2026

19.03.2026 10:43

Zbigniew Mądry zostanie nowym prezesem AB. Założyciel firmy przekazuje stery

Grupa AB będzie miała nowego prezesa. Grupą pokieruje dotychczasowy wieloletni wiceprezes zarządu, Zbigniew Mądry. „To finalizacja przygotowywanej w ostatnich latach i sukcesywnie realizowanej sukcesji po prawie 36 latach bezpośredniego zaangażowania założycieli" – podaje Grupa AB.

Rada nadzorcza powołała Zbigniewa Mądrego na funkcję prezesa zarządu AB nowej kadencji, rozpoczynającej się 26 marca 2026 r. Zmiana u sterów grupy odpowiada rekomendacji Andrzeja Przybyło, dotychczasowego prezesa i założyciela firmy.

Zbigniew Mądry jest związany z firmą AB nieprzerwanie od 1992 r. „Odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu strategii Grupy AB oraz odpowiada za całokształt jej działalności operacyjnej" – wskazuje spółka. Mądry jest również członkiem zarządu spółki-córki AB, czyli AT Computers Holding.

Rada nadzorcza powołała również w skład zarządu AB nowej kadencji Grzegorza Ochędzana – dotychczasowego wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Ochędzan jest związany z AB od 18 lat.

Po zmianach w zarządzie niezmienne pozostają cele grupy, czyli umacnianie pozycji lidera rynkowego, powiększanie korzyści dla partnerów i maksymalizowanie wartości dla interesariuszy – podaje Grupa AB.

„Sukcesja w zarządzie AB następuje w momencie, gdy Grupa AB osiąga rekordowe wyniki finansowe i widzi przed sobą wiele czynników wspierających dalszy dynamiczny rozwój, w tym m.in. z bycia beneficjentem transformacji cyfrowej społeczeństw, zmian sprzętowych wynikających z rewolucji AI, rosnącego znaczenia cyberbezpieczeństwa czy z obsługi partnerów realizujących dostawy w ramach dużych przetargów" – podała spółka w komunikacie.

Grupa AB to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma rozwija także dystrybucję sprzętu AGD i RTV. Historia spółki sięga 1990 r. W 2006 r. AB zadebiutowało na głównym rynku warszawskiej giełdy. Od 2024 r. spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. Od grudnia 2025 r. AB składzie indeksów dywidendowych GPW – WIGdiv oraz WIGdivplus.

Zgodnie z przyjętą we wrześniu 2025 r. polityką dywidendową, zarząd AB zaproponował wypłatę 6,45 zł dywidendy za rok finansowy 2024/2025. To wzrost o 115 proc. rok do roku. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Ostateczną decyzję podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu 26 marca.

