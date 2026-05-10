Zbigniew Ziobro potwierdza pobyt w USA. „Przyleciałem wczoraj”

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział na antenie Telewizji Republika, do USA przyleciał w sobotę.

Wcześniej w niedzielę media podały, że Ziobro opuścił Węgry i udał się do USA. Prokuratura Krajowa informowała po południu, że nie ma danych potwierdzających wyjazd podejrzanego poza strefę Schengen.

Jak informowaliśmy wcześniej, węgierskie mieszkanie Marcina Romanowskiego również jest puste.

Rząd pyta o podstawy prawne wyjazdu

Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier o informacje w sprawie podstaw prawnych, które pozwoliły Ziobrze opuścić Węgry i wjechać do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów.

Żurek zapowiedział także złożenie wniosku o ekstradycję Ziobry z USA.