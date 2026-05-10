Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.05.2026
NEWSROOM XYZ
10.05.2026 21:05

Zbigniew Ziobro potwierdza pobyt w USA. „Przyleciałem wczoraj”

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział na antenie Telewizji Republika, do USA przyleciał w sobotę.

Zbigniew Ziobro potwierdził doniesienia o swoim wyjeździe ze strefy Schengen. Były minister sprawiedliwości poinformował w niedzielę wieczorem w Telewizji Republika, że obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Wcześniej w niedzielę media podały, że Ziobro opuścił Węgry i udał się do USA. Prokuratura Krajowa informowała po południu, że nie ma danych potwierdzających wyjazd podejrzanego poza strefę Schengen.

Jak informowaliśmy wcześniej, węgierskie mieszkanie Marcina Romanowskiego również jest puste.

Rząd pyta o podstawy prawne wyjazdu

Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier o informacje w sprawie podstaw prawnych, które pozwoliły Ziobrze opuścić Węgry i wjechać do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów.

Żurek zapowiedział także złożenie wniosku o ekstradycję Ziobry z USA.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Elektroniczny rejestr fundacji rodzinnych stanie się faktem. Nie oznacza to jednak rozstania z „papierem”
Nie trzeba będzie robić wycieczki do Piotrkowa Trybunalskiego, by zapoznać się z rejestrem fundacji rodzinnych. Wykaz tych podmiotów będzie dostępny w sieci.
08.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wakacje z dopłatą. Jak uniknąć nagłych podwyżek w biurach podróży?
Przepisy pozwalają biurom podróży podnosić ceny wycieczek nawet po podpisaniu umowy. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie paliwo lotnicze mocno podrożało, więc ryzyko dopłat wzrosło. Część klientów…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Z CVC do G2A. Krzysztof Krawczyk inwestuje duże pieniądze w platformę e-commerce
Zaledwie kilka tygodni temu Krzysztof Krawczyk, szef warszawskiego biura funduszu CVC, ogłosił odejście z firmy po 11 latach. Jak dowiedziała się redakcja XYZ, został dużym inwestorem w firmie G2A.…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Węgierska rewolucja i co dalej? Jakie wyzwania stoją przed rządem Pétera Magyara
Węgrzy zwrócili uwagę świata, dokonali „kwietniowej rewolucji”, ale ich przyszłość wcale nie rysuje się kolorowo. Po 16 latach Victora Orbána kraj znalazł się bowiem w katastrofalnej sytuacji…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Raport kontrowersyjnej firmy analitycznej dołuje kurs Czechoslovak Group
Wycena Czechoslovak Group spadła od dnia giełdowego debiutu o ponad połowę. Powodem jest raport budzącej kontrowersje amerykańskiej firmy analitycznej Hunterbrook. Mimo to główny akcjonariusz CSG,…
08.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026