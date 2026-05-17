Zełenski: nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego

Odpowiedzi Ukrainy na rosyjskie ataki są całkowicie uzasadnione. Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego – podkreślił w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Nasze odpowiedzi na rosyjskie przeciąganie wojny oraz ataki na nasze miasta i społeczności są całkowicie uzasadnione. Tym razem ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły obwodu moskiewskiego i mówimy Rosjanom jasno: ich państwo musi zakończyć swoją wojnę” – ostrzegł, zamieszczając wideo przedstawiające skutki ataku dronami.

Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026

Podkreślił też wkład ukraińskich producentów broni i wojska w reagowanie na działania Kremla.

„Ukraińscy producenci dronów i rakiet kontynuują swoją pracę. Jestem wdzięczny SBU (Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy) oraz wszystkim Siłom Obrony Ukrainy za celność. Odległość od granicy państwowej Ukrainy wynosi ponad 500 km. Koncentracja rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w obwodzie moskiewskim jest największa, ale przełamujemy ją” – zapewnił Zełenski we wpisie, który opublikował w serwisach społecznościowych.

Co najmniej kilka udanych ataków na cele w obrębie moskiewskiej metropolii

Władze stolicy Rosji poinformowały wcześniej, że co najmniej trzy osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim, natomiast 12 zostało rannych. Następnie przekazano informacje o czterech ofiarach śmiertelnych na terytorium Rosji. Według rosyjskiego resortu obrony zestrzelono 556 bezzałogowców.,

Ukraińscy mikroblogerzy podają informacje o kilku skutecznych atakach na Moskwę. Ukraińskie drony miały zaatakować cele z leżące na północny zachód od Moskwy, a nawet skutecznie uderzyć w ​​rafinerię na południowym wschodzie silnie chronionej stolicy Rosji.

This was bad day for the Russian air defense in Moscow. The Russian defense ring around Moscow was penetrated at multiple points.



Ukrainian drones struck targets from Durykino in the north, Zelenograd, Sheremetyevo International Airport and Khimki in the northwest, and even… pic.twitter.com/qHHmXwlssI — (((Tendar))) (@Tendar) May 17, 2026

W mediach społecznościowych można zobaczyć zarówno lecące na Moskwę drony, jak i odpowiedź rosyjskiej obrony przeciwpowietrznej:

Even drones propelled by jet engines have been used against Moscow, Russia. It looks to me like a Palianytsia long-range drone. pic.twitter.com/kkaSwgl9qF — (((Tendar))) (@Tendar) May 17, 2026

Moscow‘s air defense is along with Saint Petersburg and Putin‘s Valdai residence in between those two cities the densest of all of Russia. Here a Russian SAM stationed on a hill firing missiles. pic.twitter.com/pgXkRKKO38 — (((Tendar))) (@Tendar) May 17, 2026

Źródło: PAP, XYZ