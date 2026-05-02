Zjednoczone Emiraty Arabskie znoszą wszelkie ograniczenia ruchu lotniczego

Zjednoczone Emiraty Arabskie znoszą wszystkie ograniczenia ruchu lotniczego. Wprowadzono je ze względów bezpieczeństwa po amerykańskich i izraelskich atakach na Iran i reakcji Teheranu.

Jak wynika z danych Flight Radar, linie Emirates już przywróciły 75 proc. rozkładu sprzed wojny, natomiast Flydubai wciąż obsługuje mniej niż połowę przedwojennych połączeń.

Ograniczenia wprowadzono po atakach USA i Izraela 28 lutego. Państwa regionu obawiały się bowiem kontrataku Teheranu. Okazało się, że obostrzenia wprowadzono słusznie. Drony trafiły m.in. w terminal na lotnisku w Dubaju czy w zbiorniki paliwa.

Operacje lotnicze wznowiono tylko częściowo – władze ustaliły bezpieczne korytarze powietrzne, którymi m.in. ewakuowano turystów. Potem, w czasie kolejnych ataków, loty wstrzymywano jedynie na kilka godzin. Teraz wszystkie ograniczenia zostały jednak zniesione.