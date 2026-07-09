Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.07.2026
NEWSROOM XYZ
09.07.2026 12:04

Zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler

Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka znana z takich przebojów jak „Total Eclipse of the Heart” i „It's a Heartache” – przekazała w piątek jej rodzina. Artystka miała 75 lat.

Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka
W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler. Zdjęcie brytyjskiej piosenkarki wykonano w 1980 r. Fot. Suzie Gibbons/Redferns

„Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby” – napisano w komunikacie na stronie internetowej artystki.

W maju artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit – informował jej rzecznik. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii.

Największą popularność Bonnie Tyler przyniosła jej monumentalna ballada „Total Eclipse of the Heart" z 1983 r. Choć od premiery piosenki minęły dekady nim trafiła na serwisy streamingowe, dziś na platformie YouTube – 16 lat od publikacji – odtworzono ją 1,6 mld razy.

W 2013 r. wokalistka reprezentowała Zjednoczone Królestwo na festiwalu Eurowizji utworem „Believe in Me”. Ostatecznie zajęła 19. miejsce.

Źródło: XYZ, PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
CD Projekt i Allegro liderami wzrostów. Dzień na GPW 7 lipca 2026 r.
GPW we wtorek pozostawała na minusie, choć skala przeceny głównych warszawskich indeksów była ograniczona. Najmocniejsze spadki to PZU i KGHM
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Jak zarabia Donald Trump? Ponad 2 mld dolarów zysku w rok
Nowy dokument, który szczegółowo opisuje działalność biznesową i inwestycyjną prezydenta USA, pokazuje nie tylko, na czym zarabiał Donald Trump, ale także – kiedy. Widać, jak decyzjami politycznymi…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pożar, powódź, błąd projektowy. Kto płaci, gdy staje wielka budowa?
Uszkodzony w dostawie transformator albo powódź na zapleczu budowy mogą zatrzymać wielomiliardową inwestycję na miesiące. Im większy projekt, tym ważniejsze są ubezpieczenia chroniące inwestora,…
07.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy wyścig po dnie oceanu. Tokio rzuca rękawicę Pekinowi
Chiny próbują przełamać kontrolę zachodnich i japońskich firm nad globalnym krwiobiegiem danych. W odpowiedzi Japonia uznała podmorskie światłowody za kluczowy element bezpieczeństwa państwa. Czy…
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Afryka pod wrażeniem polskiej branży cyber
Konieczność obrony przed rosyjską dezinformacją i atakami hakerskimi spowodowała, że Polska stała się światowym pionierem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy znad Wisły podbijają właśnie…
07.07.2026