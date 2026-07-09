Zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler

Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka znana z takich przebojów jak „Total Eclipse of the Heart” i „It's a Heartache” – przekazała w piątek jej rodzina. Artystka miała 75 lat.

W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler. Zdjęcie brytyjskiej piosenkarki wykonano w 1980 r. Fot. Suzie Gibbons/Redferns

„Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby” – napisano w komunikacie na stronie internetowej artystki.

W maju artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit – informował jej rzecznik. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii.

Największą popularność Bonnie Tyler przyniosła jej monumentalna ballada „Total Eclipse of the Heart" z 1983 r. Choć od premiery piosenki minęły dekady nim trafiła na serwisy streamingowe, dziś na platformie YouTube – 16 lat od publikacji – odtworzono ją 1,6 mld razy.

W 2013 r. wokalistka reprezentowała Zjednoczone Królestwo na festiwalu Eurowizji utworem „Believe in Me”. Ostatecznie zajęła 19. miejsce.

Źródło: XYZ, PAP