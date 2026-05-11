Zmiana w kierownictwie KPMG w Polsce. Andrzej Gałkowski przejmuje stery

Andrzej Gałkowski został partnerem zarządzającym w KPMG w Polsce, zastępując w tej roli Stacy Ligas. Firma ma też nowego dyrektora operacyjnego – Tomasza Wiśniewskiego.

„Z dniem 1 maja 2026 r. Andrzej Gałkowski objął stanowisko Country Managing Partnera w KPMG w Polsce” – przekazała spółka. Dotychczas odpowiadał za usługi w obszarze AI w Polsce i regionie. W nowej roli ma skoncentrować się na„ dalszym rozwoju usług doradczych i technologicznych oraz wzmacnianiu kompetencji KPMG w obszarze transformacji cyfrowej i AI”.

– Mam to szczęście, że mogę oprzeć się na najlepszym zespole profesjonalistów: ludziach, których wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są fundamentem tego, co oferujemy klientom, i najlepszą gwarancją tego, co chcemy osiągnąć – mówi Andrzej Gałkowski.

Jak zapowiada, pod jego kierownictwem KPMG w Polsce będzie stawiać na multidyscyplinarny model, łączący transformację cyfrową, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i ekspansję zagraniczną.

– Klienci coraz rzadziej szukają eksperta w jednym obszarze: oczekują partnera, który rozumie ich biznes, technologię i regulacje jednocześnie i który weźmie współodpowiedzialność za efekt – tłumaczy.

Andrzej Gałkowski zastąpił na stanowisku partnera zarządzającego Stacy Ligas, która kierowała firmą w Polsce od 2019 r.

Jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego objął Tomasz Wiśniewski – szef zespołu wycen na Europę Środkowo-Wschodnią. Ma zająć się koordynacją, optymalizacją i rozwojem organizacji.

KPMG to globalna firma zajmująca się audytem oraz doradztwem podatkowym i gospodarczym. Wraz z Deloitte, PwC i EY należy do tzw. Wielkiej Czwórki audytu. Działa w 138 krajach, zatrudniając blisko 280 tys. osób. W Polsce działa od 1990 r. i ma ok. 2,5 tys. pracowników.