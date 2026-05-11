Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
NEWSROOM XYZ
11.05.2026 10:41

Zmiana w kierownictwie KPMG w Polsce. Andrzej Gałkowski przejmuje stery

Andrzej Gałkowski został partnerem zarządzającym w KPMG w Polsce, zastępując w tej roli Stacy Ligas. Firma ma też nowego dyrektora operacyjnego – Tomasza Wiśniewskiego.

Z dniem 1 maja 2026 r. Andrzej Gałkowski objął stanowisko Country Managing Partnera w KPMG w Polsce” – przekazała spółka. Dotychczas odpowiadał za usługi w obszarze AI w Polsce i regionie. W nowej roli ma skoncentrować się na„ dalszym rozwoju usług doradczych i technologicznych oraz wzmacnianiu kompetencji KPMG w obszarze transformacji cyfrowej i AI”.

– Mam to szczęście, że mogę oprzeć się na najlepszym zespole profesjonalistów: ludziach, których wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są fundamentem tego, co oferujemy klientom, i najlepszą gwarancją tego, co chcemy osiągnąć – mówi Andrzej Gałkowski.

Jak zapowiada, pod jego kierownictwem KPMG w Polsce będzie stawiać na multidyscyplinarny model, łączący transformację cyfrową, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i ekspansję zagraniczną.

Klienci coraz rzadziej szukają eksperta w jednym obszarze: oczekują partnera, który rozumie ich biznes, technologię i regulacje jednocześnie i który weźmie współodpowiedzialność za efekt – tłumaczy.

Andrzej Gałkowski zastąpił na stanowisku partnera zarządzającego Stacy Ligas, która kierowała firmą w Polsce od 2019 r.

Jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego objął Tomasz Wiśniewski – szef zespołu wycen na Europę Środkowo-Wschodnią. Ma zająć się koordynacją, optymalizacją i rozwojem organizacji.

KPMG to globalna firma zajmująca się audytem oraz doradztwem podatkowym i gospodarczym. Wraz z Deloitte, PwC i EY należy do tzw. Wielkiej Czwórki audytu. Działa w 138 krajach, zatrudniając blisko 280 tys. osób. W Polsce działa od 1990 r. i ma ok. 2,5 tys. pracowników.

Dzięki AI ceny audytu... mogą urosnąć
Andrzej Gałkowski
Andrzej Gałkowski dołączył do KPMG w 1999 roku.
Fot. mat. pras. KPMG
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie
Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, największej w historii inwestycji kolejowej w Polsce, może nie nastąpić tak szybko. Do Krajowej Izby Odwoławczej napłynęły właśnie kolejne odwołania od…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Redemokratyzacja Węgier? Przykłady ze świata mówią co innego
Péter Magyar obiecał moralne i polityczne odnowienie Węgier, a także przywrócenie standardów demokratycznych. W niewielu państwach świata redemokratyzacja się jednak udała, a w większości z tych, w…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Raport kontrowersyjnej firmy analitycznej dołuje kurs Czechoslovak Group
Wycena Czechoslovak Group spadła od dnia giełdowego debiutu o ponad połowę. Powodem jest raport budzącej kontrowersje amerykańskiej firmy analitycznej Hunterbrook. Mimo to główny akcjonariusz CSG,…
08.05.2026