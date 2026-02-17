Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
17.02.2026 16:03

Zmiany w akcjonariacie Warty i Europy. Talanx przejmuje obu ubezpieczycieli

We wtorek Warta oraz Europa Ubezpieczenia przeszły pod kontrolę niemieckiego przedsiębiorstwa Talanx, które stało się ich jedynym akcjonariuszem. „To kamień milowy dla naszego biznesu w Polsce” – zapewnia członek zarządu nowego właściciela.

Zmiana w akcjonariacie jest efektem przejęcia przez Talanx udziałów Meiji Yasuda w obu spółkach. Wraz z końcem 2025 r. wygasło porozumienie o strategicznym partnerstwie między obiema spółkami.

To kamień milowy dla naszego biznesu w Polsce” – stwierdził Wilm Langenbach, członek zarządu niemieckiej spółki.

Z kolei Torsten Leue, CEO Talanx, podziękował dotychczasowemu partnerowi z Japonii za współpracę. Dodał też, że przejęcie „wzmacnia naszą pozycję na rynku podstawowym Polski i pozwala nam w pełni uczestniczyć w doskonałym rozwoju obu firm”.

Talanx, niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, przejął wraz z Meiji Yasuda udziały w Warcie i w Europa Ubezpieczenia w 2012 r.

Ubezpieczyciele zwiększają zyski i znów zarabiają na OC. 7 wykresów
Biurowiec z logo Warta
Fot. mm/awol
