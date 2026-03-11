Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
11.03.2026 11:51

Zmiany w zarządzie PLL LOT. Powołano dwóch nowych członków

Rada nadzorcza Polskich Linii Lotniczych (PLL) LOT powołała dwóch nowych członków do zarządu spółki. To Maciej Dziudzik oraz Robert Ludera.

Maciej Dziudzik został powołany od dnia 11 marca 2026 r. na członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych. Jak podaje przewoźnik, Dziudzik związany jest z PLL LOT od 2001 r. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze finansów, zarządzania flotą oraz transformacji biznesowej. W trakcie swojej kariery w spółce pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. dyrektora kontrolingu, dyrektora biura floty oraz prokurenta spółki. W PLL LOT odpowiadał za kluczowe projekty związane z planowaniem biznesowym, restrukturyzacją kosztów oraz finansowaniem i pozyskiwaniem samolotów.

Robert Ludera został powołany na członka zarządu ds. handlowych. Pracuje w PLL LOT od 2009 r. Jest ekonomistą i ekspertem w obszarze planowania siatki połączeń oraz strategii rozwoju przewoźnika. Brał udział w realizacji planu restrukturyzacji spółki w latach 2012–2015, a od 2015 r. odpowiadał za planowanie siatki połączeń, rozkładów lotów i zarządzanie slotami. Kierował także rozwojem siatki połączeń LOT w latach 2016–2019. Jako dyrektor biura siatki połączeń oraz prokurent spółki odpowiadał również za współpracę z partnerami aliansowymi i zewnętrznymi.

Rada nadzorcza PLL LOT powołała Macieja Dziudzika oraz Roberta Luderę do zarządu spółki. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
