Zofia i Nikodem. Poznaliśmy najpopularniejsze imiona nadawane w drugiej połowie 2025 r.

Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w ostatnim półroczu 2025 r. – wynika z najnowszego rankingu Ministerstwa Cyfryzacji.

W rankingu popularnych imion żeńskich imię Zofia pozostało na pierwszym miejscu. Imię Maja – najpopularniejsze w 2024 r. i drugie w pierwszym półroczu 2025 r. spadło na trzecie miejsce. Na drugie miejsce awansowało imię Zuzanna.

Lista dziesięciu najpopularniejszych imion żeńskich w drugiej połowie 2025 r. wraz z liczbą dzieci, którym je nadano, to:

Zofia – 4415, Zuzanna – 3881, Maja – 3873, Laura – 3821, Hanna – 3452, Julia – 3207, Oliwia – 3067, Pola – 2812, Alicja – 2788, Emilia – 2556.

Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje imię Nikodem. Tuż za nim są imiona Antoni i Leon. To trzecie imię awansowało z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana. Lista dziesięciu najpopularniejszych imion męskich w drugiej połowie ubiegłego roku to:

Nikodem – 5772, Antoni – 5253, Leon – 5079, Jan – 5054, Aleksander – 4687, Franciszek – 4548, Ignacy – 4222, Stanisław – 3554, Jakub – 3386, Mikołaj – 3215.

Niezmienna pozostaje lista najpopularniejszych drugich imion. Dla chłopców to Jan, Piotr i Józef, a dla dziewczynek – Maria, Anna i Zofia.

W swoim komunikacie resort cyfryzacji podaje też przykłady rzadziej wybieranych imion. Można zauważyć, że są wśród nich imiona popularne za granicą, jak bardzo symboliczne imię dla dziewczynki Solomiia. To popularna w Ukrainie forma imienia Salomea, a samo imię wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza 'pokój'. W drugiej połowie 2025 r. imię Solomiia nadano 123 dziewczynkom w Polsce.

Inne przykłady podawane przez Ministerstwo Cyfryzacji to

dla dziewczynek: Blanka (z 1235 nadaniami), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131);

(z 1235 nadaniami), (1013), (964), (656), (192), (140), (131); dla chłopców: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94) i Makar (86).

Dokładne dane o liczbie nadawanych imion, a także z zakresu edukacji, kultury, sportu, nauki i technologii oraz informacji regionalnych można znaleźć na rządowym portalu dane.gov.pl. Serwis udostępnia ponad 550 tys. zestawów danych od blisko 6 tys. dostawców.