02.02.2026 10:15

Zofia i Nikodem. Poznaliśmy najpopularniejsze imiona nadawane w drugiej połowie 2025 r.

Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w ostatnim półroczu 2025 r. – wynika z najnowszego rankingu Ministerstwa Cyfryzacji.

W rankingu popularnych imion żeńskich imię Zofia pozostało na pierwszym miejscu. Imię Maja – najpopularniejsze w 2024 r. i drugie w pierwszym półroczu 2025 r. spadło na trzecie miejsce. Na drugie miejsce awansowało imię Zuzanna.

Lista dziesięciu najpopularniejszych imion żeńskich w drugiej połowie 2025 r. wraz z liczbą dzieci, którym je nadano, to:

  1. Zofia – 4415,
  2. Zuzanna – 3881,
  3. Maja – 3873,
  4. Laura – 3821,
  5. Hanna – 3452,
  6. Julia – 3207,
  7. Oliwia – 3067,
  8. Pola – 2812,
  9. Alicja – 2788,
  10. Emilia – 2556.

Wśród chłopców pierwsze miejsce utrzymuje imię Nikodem. Tuż za nim są imiona Antoni i Leon. To trzecie imię awansowało z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana. Lista dziesięciu najpopularniejszych imion męskich w drugiej połowie ubiegłego roku to:

  1. Nikodem – 5772,
  2. Antoni – 5253,
  3. Leon – 5079,
  4. Jan – 5054,
  5. Aleksander – 4687,
  6. Franciszek – 4548,
  7. Ignacy – 4222,
  8. Stanisław – 3554,
  9. Jakub – 3386,
  10. Mikołaj – 3215.

Niezmienna pozostaje lista najpopularniejszych drugich imion. Dla chłopców to Jan, Piotr i Józef, a dla dziewczynek – Maria, Anna i Zofia.

W swoim komunikacie resort cyfryzacji podaje też przykłady rzadziej wybieranych imion. Można zauważyć, że są wśród nich imiona popularne za granicą, jak bardzo symboliczne imię dla dziewczynki Solomiia. To popularna w Ukrainie forma imienia Salomea, a samo imię wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza 'pokój'. W drugiej połowie 2025 r. imię Solomiia nadano 123 dziewczynkom w Polsce.

Inne przykłady podawane przez Ministerstwo Cyfryzacji to

  • dla dziewczynek: Blanka (z 1235 nadaniami), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131);
  • dla chłopców: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94) i Makar (86).

Dokładne dane o liczbie nadawanych imion, a także z zakresu edukacji, kultury, sportu, nauki i technologii oraz informacji regionalnych można znaleźć na rządowym portalu dane.gov.pl. Serwis udostępnia ponad 550 tys. zestawów danych od blisko 6 tys. dostawców.

Starsza kobieta idąca za rodzicem spacerującym z dziećmi w wózku
Nikodem i Zofia były najpopularniejszymi imionami dla dzieci w drugiej połowie 2025 r. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images