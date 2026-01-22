Zrzutka.pl w liczbach – podsumowanie 2025 roku

Na platformie Zrzutka.pl w 2025 roku powstało 85017 nowych zrzutek, czyli średnio około 233 dziennie, na które użytkownicy wpłacili łącznie 197,2 mln zł – około 540 tys. zł dziennie – wynika z podsumowania aktywności użytkowników serwisu Zrzutka.pl za zeszły rok.

Dane pokazują zarówno skalę platformy, jak i strukturę wpłat oraz geograficzne zróżnicowanie zbiórek.

Łączna liczba wpłat wyniosła 2 331 305, czyli średnio około 6 387 dziennie.

Średnia wpłata na platformie wyniosła około 85 zł. Wyniki różniły się jednak w zależności od kategorii:

charytatywne – około 96 zł;

potrzeby – około 90 zł;

zwierzęta – około 52 zł;

kultura – około 113 zł;

sport – około 107 zł.

W analizowanym okresie:

7 384 zrzutki osiągnęły lub przekroczyły 100 proc. założonego celu;

sześć zrzutek zebrało co najmniej 1 mln zł;

224 zrzutki zebrały co najmniej 100 tys. zł.

Zrzutki charytatywne stanowiły około 12 proc. wszystkich zrzutek, ale odpowiadały za około 42 proc. całkowitej zebranej kwoty.

Organizatorzy zrzutek pochodzili z 6 286 miejscowości. Dziesięć największych miast odpowiadało łącznie za 29,9 proc. wszystkich zebranych środków.

Top miasta pod względem liczby zrzutek na Zrutka.pl i zebranej kwoty w 2025 r.

Lublin – 507 zrzutek | 2 549 919,60 zł

Warszawa – 3 823 zrzutki | 26 427 766,96 zł

Wrocław – 1 612 zrzutek | 7 229 401,09 zł

Sosnowiec – 215 zrzutek | 6 993 515,80 zł

Kraków – 1 598 zrzutek | 6 444 812,19 zł

Poznań – 1 085 zrzutek | 4 713 429,01 zł

Gdańsk – 998 zrzutek | 3 327 707,64 zł

Szczecin – 485 zrzutek | 2 715 796,13 zł