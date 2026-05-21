21.05.2026

ZUS podważa legalność związku zawodowego. Ministra pracy chce kontroli PIP

Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała wniosek do Głównego Inspektora Pracy o wszczęcie kontroli w ZUS w sprawie podważania przez jego zarząd legalności Związkowej Alternatywy. Według szefowej MRPiPS działania te mogą nosić znamiona utrudniania działalności związkowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na początku maja poinformował PAP, że Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS nie ma podstaw prawnych do udziału w negocjacjach z pracodawcą m.in. w sprawie płac. Decyzja jest pokłosiem wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który 23 kwietnia 2026 r. oddalił apelację skierowaną w sprawie przeciwko ZUS wytoczoną przez jego byłą pracownicę. Jak zaznaczył ZUS, sąd w ustnych motywach wyroku stwierdził, że pracownica nie może powoływać się na szczególną ochronę przysługującą działaczom związkowym, gdyż nie ma podstaw prawnych do stosowania ustawy o związkach zawodowych.

„Powstanie Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS było obarczone istotnymi i nieusuwalnymi uchybieniami. Sąd wnikliwie i wszechstronnie przeanalizował status ZZ ZA w ZUS i stwierdził, że nie powstał on w sposób zgodny z prawem jako organizacja związkowa” – wskazał Zakład.

Stanowisko ZUS za „skandaliczne” uznał przewodniczący ZZ ZA Piotr Szumlewicz. W rozmowie z PAP wyjaśniał, że wyrok dotyczył indywidualnego przypadku, natomiast nie ma sprawy sądowej o to, czy związek ma prawo działać i czy został prawidłowo założony.

Szefowa MRPiPS skierowała do PIP wniosek o inspekcję w ZUS

W odpowiedzi na apel Szumlewicza zareagowała ministra pracy Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, która poinformowała, że wystąpiła do Głównego Inspektora Pracy o wszczęcie kontroli w ZUS. Cytowana w komunikacie resorty polityka powiedziała, że działanie zarządu ZUS może nosić znamiona „utrudniania działalności związkowej”.

„Jako ministra pracy wielokrotnie interweniowałam w obronie pracowników i organizacji związkowych działających w prywatnych firmach, kiedy ich prawo do zrzeszania się, walki o wyższe pensje i lepsze warunki pracy było łamane. Te same prawa przysługują pracownikom administracji publicznej. Oczekuję, że zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie prowadzić dialog społeczny ze związkami zawodowymi w dobrej wierze, dążąc do osiągnięcia porozumienia i szanując wolności związkowe. Niezależne związki zawodowe są bowiem niezbędną częścią zdrowej demokracji” – podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

W ZUS trwają negocjacje płacowe. Związki zawodowe żądają podwyższenia wynagrodzeń średnio o 1200 zł brutto na pracownika. Zarząd Zakładu zaproponował podwyżki wynagrodzeń w wysokości 200 zł na etat, co stanowi 284 zł z dodatkowymi składnikami wynagrodzeń wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w który wliczane są: premia, dodatek stażowy, nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród tj. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa. Ponadto zaproponowano pracownikom wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 3400 zł brutto.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na budynku Inspektoratu Praga-Północ w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
