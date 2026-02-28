Zysk Berkshire Hathaway spadł. Ostatni kwartał Warrena Buffetta jako CEO

Berkshire Hathaway odnotował spadek kwartalnego zysku, głównie z powodu gorszych wyników w ubezpieczeniach. Grudniowy kwartał był jednocześnie ostatnim okresem, w którym firmą jako prezes kierował Warren Buffett.

W czwartym kwartale 2025 r. Berkshire Hathaway wypracował 19,2 mld dolarów zysku netto, wobec 19,69 mld dolarów rok wcześniej. W przeliczeniu na akcję klasy A oznacza to 13 349 dolarów, wobec 13 695 dolarów w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spółka wskazała, że główną przyczyną spadku były słabsze wyniki segmentu ubezpieczeniowego.

Znacznie wyraźniej pogorszyły się tzw. zyski operacyjne, które – zgodnie z podejściem Buffetta – lepiej odzwierciedlają realną kondycję biznesu. Spadły one o 30 proc., do 10,2 mld dolarów, z 14,53 mld dolarów rok wcześniej. Niższe były zarówno zyski z działalności ubezpieczeniowej, jak i dochody inwestycyjne.

Jednocześnie koncern zanotował lepsze wyniki w innych obszarach działalności. Wyższe zyski przyniosły m.in. operacje kolejowe BNSF Railway oraz segment produkcyjny, usługowy i handlowy. To jednak nie zrekompensowało spadków w kluczowym dla grupy biznesie ubezpieczeniowym.

Na koniec 2025 r. Berkshire dysponował rekordową kwotą 373,1 mld dolarów w gotówce i bonach skarbowych, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z trzema miesiącami wcześniej. Spółka nie odkupiła żadnych własnych akcji w minionym kwartale, co było szóstym z rzędu okresem bez skupu akcji własnych. W całym roku Berkshire był netto sprzedawcą akcji.

Grudniowy kwartał zamknął w firmie epokę 95-letniego Warrena Buffetta, który w maju zapowiedział przekazanie stanowiska prezesa swojemu wieloletniemu zastępcy. Od stycznia funkcję CEO pełni Greg Abel, który w sobotę przedstawił swój pierwszy list do akcjonariuszy. „Warren to oczywiście bardzo trudny wzór do naśladowania” – napisał Abel.

Na rynku kapitałowym zmiana przywództwa zbiegła się z korektą kursu akcji spółki. Akcje klasy A osiągnęły rekordowy poziom 809 350 dolarów 2 maja, tuż przed ogłoszeniem decyzji Buffetta o odejściu. Od tego czasu spadły o 6,5 proc., do 757 tys. dolarów na zamknięciu piątkowej sesji, podczas gdy szeroki rynek akcji w USA w tym samym okresie wyraźnie zyskał.

Źródło: Wall Street Journal