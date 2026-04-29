Zysk netto Grupy Orlen za 2025 r.: 2 mld 648 mln zł

Zysk netto Grupy Orlen za 2025 r. wyniósł 2 mld 648 mln zł i był niższy o 99 mln zł liczony rok do roku - poinformował koncern w opublikowanym w środę skonsolidowanym raporcie rocznym. Wynika z niego, że w 2025 r. nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosły ponad 33 mld zł.

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6 mld 365 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 2 mld 648 mln zł i był niższy o 99 mln zł rok do roku” - podał koncern w raporcie giełdowym za 2025 r.

Według raportowanych danych, EBITDA za 2025 r. Grupy Orlen wyniosła 24 mld 200 mln zł, przy czym rok wcześniej było to 23 mld 721 mln zł.

Orlen poinformował jednocześnie, że jego nakłady inwestycyjne w 2025 r. osiągnęły poziom 33 mld 45 mln zł, przy czym w 2024 r. było to 32 mld 364 mln zł.

Według koncernu, aktywa razem Grupy Orlen na koniec 2025 r. wyniosły 265 mld 48 mln zł i były wyższe o 9 mld 653 mln zł w porównaniu ze stanem z końca 2024 r.

Źródło: PAP