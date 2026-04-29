Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.04.2026
29.04.2026 20:37

Zysk netto Grupy Orlen za 2025 r.: 2 mld 648 mln zł

Zysk netto Grupy Orlen za 2025 r. wyniósł 2 mld 648 mln zł i był niższy o 99 mln zł liczony rok do roku - poinformował koncern w opublikowanym w środę skonsolidowanym raporcie rocznym. Wynika z niego, że w 2025 r. nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosły ponad 33 mld zł.

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6 mld 365 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 2 mld 648 mln zł i był niższy o 99 mln zł rok do roku” - podał koncern w raporcie giełdowym za 2025 r.

Czytaj również: Protest głodowy w kopalniach Solino. Orlen rozkłada ręce, rząd nie reaguje

Według raportowanych danych, EBITDA za 2025 r. Grupy Orlen wyniosła 24 mld 200 mln zł, przy czym rok wcześniej było to 23 mld 721 mln zł.

Orlen poinformował jednocześnie, że jego nakłady inwestycyjne w 2025 r. osiągnęły poziom 33 mld 45 mln zł, przy czym w 2024 r. było to 32 mld 364 mln zł.

Według koncernu, aktywa razem Grupy Orlen na koniec 2025 r. wyniosły 265 mld 48 mln zł i były wyższe o 9 mld 653 mln zł w porównaniu ze stanem z końca 2024 r.

Źródło: PAP

Według koncernu, aktywa razem Grupy Orlen na koniec 2025 r. wyniosły 265 mld 48 mln zł i były wyższe o 9 mld 653 mln zł w porównaniu ze stanem z końca 2024 r. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Iceye idzie po pół miliarda euro przychodów. Stawia na jeden sektor (WYWIAD)
Dyskusja o tym, na czym ma skupić się Iceye, jest na dzisiaj zamknięta. Spółka stawia na współpracę z sektorem obronnym – mówi nam założyciel firmy Rafał Modrzewski. Pytamy go, jak idzie współpraca z…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 i WIG przerwały serię spadków. Notowania giełdowe z 29 kwietnia 2026 r.
Po siedmiu dniach spadków w górę wreszcie poszły WIG i WIG20. Rosną też mWIG40 i sWIG80. Wśród blue chipów najmocniej idą w górę PGE i Orlen.
29.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Nie tylko Łatwogang. Tak zbiórki organizują streamerzy we Francji
Łatwogang pokazał, że emocje i medialny sukces mierzy się liczbą widzów na żywo. ZEvent we Francji stał się czymś więcej niż tylko maratonem streamingowym. To spektakl hojności, który co roku…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Osiem firm powalczy o dostawę taboru dla kolei dużych prędkości. Pojedziemy klasą „grand”?
Polska przygotowuje się do realizacji Kolei Dużych Prędkości. Budowa pierwszego odcinka ma ruszyć jeszcze w tym roku. Tymczasem do obsługi linii równolegle szykuje się PKP Intercity. Przewoźnik…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski VC w cieniu megatransakcji ElevenLabs. Wysoki wynik? Tylko pozornie
I kw. 2026 r. na rynku VC zdominowała jedna transakcja. Jednocześnie utrzymała się przewaga rund zalążkowych przy braku późniejszego finansowania.
29.04.2026