WIG20 na czerwono. Modivo liderem spadków, Pepco w górę. Dzień na GPW 15 lipca 2026 r.



Główne indeksy warszawskiej giełdy w większości zakończyły środową sesję z lekkimi spadkami. Indeks WIG20 wyniósł na koniec sesji 3803,37 pkt., o 0,41 proc. poniżej zamknięcia we wtorek. Spafł także indeks WIG – o 0,26 proc. do 143407,08 pkt. Indeks sWIG80 spadł na zamknięciu o 0,66 proc. do 30611,95 pkt. Z kolei indeks mWIG40 poszedł w górę o 0,25 proc. do 10034,26 pkt.

W ujęciu sektorowym spadki w trakcie środowej sesji zanotowały m.in. indeks WIG-Banki (o 1,39 proc.) oraz WIG-Górnictwo (o 1,8 proc.) Najlepiej radził sobie z kolei WIG-Motoryzacja, który wzrósł o 1,61 proc. Notowania indeksu sektorowego ciągnął przede wszystkim wzrost kursu spółki AC, której akcje poszły w górę o 6,46 proc. AC zajmuje się konstrukcją i produkcją samochodowych instalacji gazowych pod marką STAG.

Potencjalna podwyżka CIT dla banków pociągnęła kursy w dół

Jak wskazuje Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego Ipopema Private Investments w Ipopema Securities, spadki notowane przez sektor bankowy były reakcją na wiadomości o rozmowach w rządzie o podwyżce podatku CIT dla banków.

– We wtorek pod koniec dnia pojawiła się informacja, że podatek od banków może być podwyższony. To schłodziło pod koniec sesji sentyment do banków. Jednak mam wrażenie, że jak na taką informację, to i tak reakcja jest spokojna – wskazał analityk w rozmowie z PAP Biznes.

Ministra funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała we wtorek, że zobowiązała się na spotkaniu z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim do przedstawienia w ciągu kilku dni informacji na temat propozycji dalszego podwyższenia CIT dla banków. Jej zdaniem, mogłoby to przynieść kilka dodatkowych miliardów złotych do budżetu.

Jeśli chodzi o banki z WIG20, kurs mBanku na zamknięciu w środę spadł o 2,21 proc., kurs Erste o 2,15 proc., kurs Aliora o 1,20 proc., Pekao o 0,63 proc., a kurs PKO BP – o 1,27 proc. ING Bank Śląski i Bank Millennium były jednymi z najsłabszych spółek w ramach w mWIG40. Akcje tych banków spadły odpowiednio o 2,16 proc. oraz 2,12 proc.

Allegro wciąż na zielono

Jak dodaje Sobiesław Kozłowski, na przebieg środowej sesji wpłynął także niższy od oczekiwanego odczyt inflacji w USA. To lekko osłabiło dolara.

– Sezon wyników w USA ruszył, także to może pośrednio wpływać na sentyment do naszego rynku. Widać też kontynuację mocnego zachowania Allegro – wczoraj notowania akcji spółki zwyżkowały blisko 10 proc., dzisiaj były ok. 1 proc. na plusie – wskazał także analityk. Sesję spółka zakończyła ze wzrostem o 1,3 proc.

Allegro podało w poniedziałek szacunkowe wyniki za drugi kwartał 2026 r. Grupa szacuje, że miała 1,03 mld zł skorygowanego wyniku EBITDA. To wzrost o 11,5 proc. w ujęciu rocznym. Przychody Allegro w drugim kwartale wyniosły 3,34 mld zł. To z kolei oznacza wzrost o 16,1 proc. w ujęciu rocznym.

Najmocniejszy wzrost zanotowało w środę w ramach WIG20 Pepco. Akcje spółki poszły w górę o 2,75 proc. Zwyżkowały także m.in. Dino (o 1,24 proc.) i LPP (o 1,02 proc.).

Największy spadek zanotowało z kolei w środę Modivo. Akcje spółki spadły na zamknięciu o 4,13 proc.

Vigo Photonics pozyska 63 mln zł

W obrębie sWIG80 najwyższy spadek zanotowało natomiast Vigo Photonics (o 7,41 proc. do 500 zł za papier). Spółka ogłosiła we wtorek, że rozpoczyna proces przyspieszonego budowania księgi popytu. W środę poinformowano o zamknięciu procesu. ABB obejmie do ok. 131,2 tys. nowych akcji serii G oraz 124,8 tys. istniejących akcji zwykłych sprzedawanych przez największego akcjonariusza spółki, Warsaw Equity ASI. Cenę ustalono na 480 zł.

O zamiarze przeprowadzenia emisji Vigo Photonics informował w połowie czerwca. Spółka wskazywała wtedy, że chce pozyskać z emisji nowych akcji ok. 80 mln zł na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, głównie uruchomienie produkcji matryc podczerwieni. Takie matryce to komponent używany w wojskowych kamerach termowizyjnych. W zakończonym w środę ABB spółka pozyskała z emisji nowych akcji mniej, bo ok. 63 mln zł.

Źródło: PAP/XYZ