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WIG20 na czerwono. Modivo liderem spadków, Pepco w górę. Dzień na GPW 15 lipca 2026 r.
Środowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiegała dość spokojnie. Główne indeksy zanotowały w większości lekkie spadki. W dół poszły między innymi kursy spółek z sektora bankowego. Inwestorzy reagowali na najnowszą zapowiedź ministry funduszy i polityki regionalnej.
Banki notowane na warszawskiej giełdzie zareagowały spadkami na słowa ministry Katarzyny Pełczyńskie-Nałęcz o możliwej podwyżce CIT dla tego sektora. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegała sesja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 15 lipca 2026 r.
- Która spółka z indeksu WIG20 zanotowała najmocniejszy wzrost, a która największy spadek kurs.
- Co wpływało na notowania banków w trakcie sesji.