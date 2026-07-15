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NEWSROOM XYZ
15.07.2026 18:28

Cena emisyjna w ofercie Vigo Photonics ustalona na 480 zł

Cena emisyjna w ofercie publicznej akcji serii G spółki Vigo Photonics została ustalona na 480 zł za papier – podała spółka w komunikacie.

Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego walczy o zamówienia na rynku cywilnym i wojskowym
Cena emisyjna w ofercie publicznej akcji serii G spółki Vigo Photonics została ustalona na 480 zł za papier. Fot. materiały prasowe Vigo Photonics

We wtorek spółka Vigo Photonics ogłosiła, że rozpoczyna proces przyspieszonego budowania księgi popytu. W środę poinformowano o zamknięciu procesu.

ABB obejmie do ok. 131,2 tys. nowych akcji serii G oraz 124,8 tys. istniejących akcji zwykłych sprzedawanych przez największego akcjonariusza spółki, Warsaw Equity ASI. Cenę emisji i cenę sprzedawanych akcji ustalono na 480 zł.

Jak podała spółka, po rozważeniu wyników procesu budowy księgi popytu i przeprowadzeniu konsultacji, Warsaw Equity i koordynator oferty, czyli Trigon Dom Maklerski, zawarli aneks cenowy do umowy plasowania. Strony potwierdziły, że liczba nowo wyemitowanych akcji wyniesie ok. 131,2 tys., a liczba akcji sprzedawanych przez Warsaw Equity 124,8 tys. To wszystkie akcje Vigo Photonics należące do tego akcjonariusza.

W aneksie potwierdzono także cenę emisyjną w kwocie 480 zł oraz cenę sprzedaży jednej akcji sprzedawanej w wysokości 480 zł.

Złożenie zleceń sprzedaży akcji na rzecz inwestorów planowane jest 16 lipca. Planowany termin rozliczenia transakcji sprzedaży to 17 lipca 2026 r. Zawieranie umów objęcia akcji zaplanowano na okres od 17 do 22 lipca.

O zamiarze przeprowadzenia emisji 131,2 tys. nowych akcji Vigo Photonics informował w połowie czerwca. Spółka wskazywała wtedy, że chce pozyskać dzięki tej emisji ok. 80 mln zł na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, głównie uruchomienie produkcji matryc podczerwieni. Takie matryce to komponent używany w wojskowych kamerach termowizyjnych. W zakończonym w środę ABB spółka pozyskała z emisji nowych akcji mniej, bo ok. 63 mln zł.

Vigo Photonics informowało w czerwcu także, że Warsaw Equity rozważa sprzedaż udziałów posiadanych w spółce. Inwestor chciał uzyskać co najmniej 600 zł za papier.

Na koniec sesji w środę 17 czerwca kurs Vigo Photonics wynosił 548 zł za akcję. W środę 15 lipca kurs akcji spółki na zamknięciu notowań wyniósł 500 zł za papier.

Źródło: PAP/XYZ

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