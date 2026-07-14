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14.07.2026 19:15

Pełczyńska-Nałęcz: będzie propozycja wyższego CIT od banków

Szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała we wtorek, że na spotkaniu z ministrem finansów Andrzejem Domańskim zobowiązała się do przedstawienia w ciągu kilku dni 1-stronnicowej informacji ws. propozycji dalszego podwyższenia CIT dla banków.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
- Jest przestrzeń, by CIT jeszcze podwyższyć i mieć z tego kilka dodatkowych miliardów do budżetu po to, żeby ulżyć tym, którzy dzisiaj niesprawiedliwie płacą najwięcej podatków, a zarabiają średnio - powiedziała ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Minister funduszy i polityki regionalnej poinformowała na briefingu, że przedstawiła propozycje podatkowe Polski 2050 na spotkaniu z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim w poniedziałek.

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- Daliśmy bardzo konkretne rozwiązania, ja też się zobowiązałam, że w ciągu dosłownie kilku dni damy taki 1-pager, żeby ministerstwo mogło sobie zrobić obliczenia, natomiast kierunek jest jasny. Został wprowadzony CIT od banków podwyższony do 30 proc. Uważamy, że należy go jeszcze podwyższyć, dlatego, że (...) jest ogromna nadpłynność w bankach - powiedziała dziennikarzom Pełczyńska-Nałęcz, pytana o propozycję jej ugrupowania ws. banków.

Jej zdaniem po 6 miesiącach obowiązywania podwyższonego CIT dla banków widać, że banki dalej mają bardzo duże dochody.

- Jest przestrzeń, by CIT jeszcze podwyższyć i mieć z tego kilka dodatkowych miliardów do budżetu po to, żeby ulżyć tym, którzy dzisiaj niesprawiedliwie płacą najwięcej podatków, a zarabiają średnio - powiedziała.

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Wcześniej w rozmowie z WP minister funduszy i polityki regionalnej poinformowała, że przedstawiła ministrowi finansów pakiet propozycji podatkowych. Zaproponowała m.in. zwiększenie podatku CIT dla banków.

Źródło: PAP

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