Orlen i Orange ciągną WIG20 w górę, ale spadki mniejszych indeksów przeważają. Dzień na GPW 19 lutego 2026 r.

Po wzrostach w środę czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się spadkami głównych indeksów, poza WIG20, który na zamknięciu wyniósł +0,22 proc.

Indeks mWIG40 stracił jednak 1,05 proc., a sWIG80 – 0,68 proc. W efekcie szeroki WIG wyniósł na zamknięciu –0,11 proc.

– Na warszawskiej giełdzie panują dziś mieszane nastroje – zaważa Arkadiusz Banaś, ekspert Alior Banku. – Krajowe indeksy, lawirując wokół wczorajszych kursów zamknięcia, wydają się szukać kierunku – dodaje.

Orlen najlepszy na WIG20

Najlepszy wśród blue chipów był w czwartek Orlen. Multienergetyczny gigant zakończył dzień z wynikiem +3,05 proc. Tuż za nim uplasował się Orange, którego akcje podrożały o niemal 3 proc.

Na plusie dzień zakończyły także Pekao (+1,8 proc.), PKO BP (+1,3 proc.), Alior (+0,7 proc.) i Budimex (+0,3 proc.)

W czwartek rano Orlen i Pekao opublikowały kwartalne wyniki. Grupa Orlen miała w 2025 r. 11,2 mld zł zysku netto. To znaczący wzrost względem 2024 r., gdy koncern zanotował zysk netto na poziomie 1,5 mld zł. Z kolei Pekao miał raportowany zysk netto w 2025 r. na poziomie 7,015 mld zł, czyli najwyższy w historii banku.

– Oba raporty zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów, a wspomniane spółki utrzymują pozycje liderów wzrostów w gronie warszawskich blue chipów. Wyniki sektora bankowego pozostają solidne, a Pekao jest już kolejnym podmiotem, który na poziomie zysku netto przebił oczekiwania inwestorów – zauważa Arkadiusz Banaś.

Pozostałe 14 spółek WIG20 zaliczyło spadki. Najpoważniejsze LPP, którego akcje straciły w czwartek 2,7 proc. Wyraźnie zniżkowało także PGE (–2,6 proc.). Ponad 1 proc. straciły też CCC (od dzisiaj Modivo), Grupa Kęty, Santander, Dino, Allegro i KGHM.

„Inwestorzy nie przejęli się danymi GUS”

– Inwestorzy nie przejęli się paczką danych GUS za styczeń – ocenia ekspert Alior Banku. – Ale też nie było wśród nich odczytów, które by rynek wyraźnie zaskoczyły – dodaje.

W czwartek Główny Urząd Statystyczne podał dane za styczeń. Wynika z nich, że produkcja przemysłowa spadła zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. Analitycy spodziewali się lepszych danych.

"Największą uwagę zwraca spadek produkcji przemysłowej o 1,5 proc. w ujęciu r/r – oczekiwano wzrostu o 2 proc. – jednak odczyt był zaburzony przez efekt kalendarzowy oraz pogodowy – dodał Arkadiusz Banaś.

Mocniej od prognoz spadła też produkcja budowlano-montażowa. Pozytywnie zaskoczyły za to nastroje konsumenckie.

Energia w dół, Orlen ciągnie paliwa, banki solidne

Wśród indeksów sektorowych także przeważały spadki. Odzież straciła 2,3 proc. a energia, ciągnięta w dół przez spadki Tauronu i PGE – 2,1 proc. Na minusie dzień zakończył także sektor górniczy, na co wpływ miały spadki KGHM.

Mocny wzrost, o niemal 3 proc., odnotował za to sektor paliwowy – Orlen ma tam niemal 99-procentowy udział w portfelu.

Z kolei indeks bankowy wzrósł o 0,6 proc., podtrzymując solidne wyniki – w poniedziałek sektor zyskał 0,8 proc., we wtorek wyszedł „na zero”, a w środę wzrósł o 1 proc.

– Warto pamiętać, że postępujący proces obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej stanowi presję na podstawową działalność banków. A przestrzeń do obniżek jeszcze jest: wskaźnik CPI od siedmiu miesięcy pozostaje w celu inflacyjnym NBP – ostrzega jednak ekspert.

Źródło: PAP, XYZ