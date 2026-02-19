Kategoria artykułu: Newsy
Orlen i Orange ciągną WIG20 w górę, ale spadki mniejszych indeksów przeważają. Dzień na GPW 19 lutego 2026 r.
Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się lekkim wzrostem WIG20 i wyraźnym spadkiem mniejszych indeksów. Wśród największych spółek pozytywnie wyróżniły się Orlen i Orange, a negatywnie – LPP i PGE. Sektor bankowy stabilnie rośnie.
19.02.2026, 17:59
W czwartek na warszawskiej giełdzie przeważały spadki, jednak WIG20 zakończył dzień na lekkim plusie.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW 16 lutego 2026 r.,
- Kto był liderem wzrostu, a której spółce notowania spadły w największym stopniu.,
- Co wpływa na sytuację na GPW.