Kruk podaje wstępne wyniki za IV kw. 2025 r. Notowania spółki spadają

Zarząd Grupy Kruk przekazał wstępne dane za IV kw. 2025 r. Zysk netto spółki wyniósł 208 mln zł, a w całym 2025 r. – 1,09 mld zł. Wyniki są poniżej spodziewanych przez rynek, a kurs spółki w krótkim czasie poszedł mocno w dół.

Zysk netto spółki wyniósł 208 mln zł, a w całym 2025 r. – 1,09 mld zł. Rynek spodziewał się jednak zysku netto w IV kw. na poziomie 231,8 mln zł.

EBITDA gotówkowa Grupy Kruk wyniosła za to 658 mln zł. W ujęciu rocznym wyniosła z kolei 2,66 mld zł. Z kolei wskaźnik długu netto do gotówkowej EBITDA wyniósł na koniec IV kw. 2,6.

„Według naszych szacunków, zarówno poziom zysku netto, jak i EBITDA gotówkowej, nie tylko są wyższe od wyników ubiegłego roku, ale i najwyższe w naszej historii. Jeśli wyniki potwierdzą się, będą zgodne z wyznaczonymi przez strategię na lata 2025-2029 celami, pomimo gorszych spłat niż byśmy chcieli w Hiszpanii” – zapewnia prezes zarządu Kruk Piotr Krupa.

Spółka opublikowała wyniki o godzinie 11. Wtedy jej notowania oscylowały wokół wyjściowego poziomu. Do godz. 11.30 zniżkowały jednak o ponad 3 proc., a o godz. 12.15 spadły już o ponad 6 proc.

Całkowite dane spółka poda w raporcie kwartalnym, który zamierza opublikować 26 lutego. Z kolei raport za cały 2025 r. powinien ukazać się 10 marca.

Źródło: XYZ, PAP. Tekst zaktualizowany o godz. 11.50 oraz o 12.30.