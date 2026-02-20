Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 11:39

Kruk podaje wstępne wyniki za IV kw. 2025 r. Notowania spółki spadają

Zarząd Grupy Kruk przekazał wstępne dane za IV kw. 2025 r. Zysk netto spółki wyniósł 208 mln zł, a w całym 2025 r. – 1,09 mld zł. Wyniki są poniżej spodziewanych przez rynek, a kurs spółki w krótkim czasie poszedł mocno w dół.

Zysk netto spółki wyniósł 208 mln zł, a w całym 2025 r. – 1,09 mld zł. Rynek spodziewał się jednak zysku netto w IV kw. na poziomie 231,8 mln zł.

EBITDA gotówkowa Grupy Kruk wyniosła za to 658 mln zł. W ujęciu rocznym wyniosła z kolei 2,66 mld zł. Z kolei wskaźnik długu netto do gotówkowej EBITDA wyniósł na koniec IV kw. 2,6.

„Według naszych szacunków, zarówno poziom zysku netto, jak i EBITDA gotówkowej, nie tylko są wyższe od wyników ubiegłego roku, ale i najwyższe w naszej historii. Jeśli wyniki potwierdzą się, będą zgodne z wyznaczonymi przez strategię na lata 2025-2029 celami, pomimo gorszych spłat niż byśmy chcieli w Hiszpanii” – zapewnia prezes zarządu Kruk Piotr Krupa.

Spółka opublikowała wyniki o godzinie 11. Wtedy jej notowania oscylowały wokół wyjściowego poziomu. Do godz. 11.30 zniżkowały jednak o ponad 3 proc., a o godz. 12.15 spadły już o ponad 6 proc.

Całkowite dane spółka poda w raporcie kwartalnym, który zamierza opublikować 26 lutego. Z kolei raport za cały 2025 r. powinien ukazać się 10 marca.

Polecamy: Kruk chce zmienić strukturę grupy. Transformacja ma potrwać nawet dwa lata

Źródło: XYZ, PAP. Tekst zaktualizowany o godz. 11.50 oraz o 12.30.

Zarząd Grupy Kruk przekazał wstępne dane za IV kw. 2025 r.
Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Rada Pokoju: miliardy na odbudowę Gazy i polityczne akcenty Trumpa
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Pokoju odbyło się w czwartek w Waszyngtonie z udziałem przedstawicieli 49 państw.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Żółta łódź tonie. Odejścia z Polski 2050 nie tylko przyspieszają dezintegrację partii, ale chwieją też koalicyjną stabilnością
W telenoweli z Polską 2050 w roli głównej po partyjnych wyborach wygasły nieco nagłe zmiany akcji. Była to jednak cisza przed burzą. W ostatnich dniach doszło do odejść kilku prominentnych działaczy partii. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek większych zmian nie tylko w partii, ale także w rządowej koalicji.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Japońska „żelazna dama” coraz mocniejsza. Czy poradzi sobie z USA?
Kolejne zwycięstwo wyborcze dało premier Japonii Sanae Takaichi zielone światło dla ambitnych reform. Kraj Wschodzącego Słońca wzmacnia armię, utrzymuje twardy kurs wobec Chin i chce odgrywać większą rolę w Azji. W tle pozostają jednak niepewność sojuszu z USA oraz narastające problemy gospodarcze.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Dlaczego Zen.com nie chce być superaplikacją? Polski fintech idzie pod prąd branży
Działający już na 32 rynkach Zen.com planuje uruchomienie Hongkongu jako azjatyckiego hubu oraz wejście na Ukrainę. Celem jest dziesięciokrotny wzrost liczby klientów w pięć lat i zrównanie udziału Europy i Azji w przychodach w perspektywie trzech lat, przy zachowaniu kontroli kosztów i bez wchodzenia w ryzykowne finansowanie.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wierzą w moc cyfrowego dolara... Market One Capital zainwestował w neobank
Neobank Rizon z siedzibą w Delaware przykuł uwagę inwestorów z Polski. W spółkę zainwestował fundusz Market One Capital, który sporą część swoich transakcji realizuje za granicą, a w portfelu ma już trzy jednorożce.
17.02.2026