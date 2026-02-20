Prezydent USA Donald Trump: rozważam ograniczony atak na Iran

Mogę powiedzieć, że rozważam ograniczony atak na Iran – przyznał prezydent USA Donald Trump w piątek. Amerykański przywódca odniósł się w ten sposób do doniesień „Wall Street Journal”. Według gazety Waszygton rozważa atak, który miałby skłonić Iran do złagodzenia stanowiska .

– Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam – stwierdził Donald Trump. Choć nie rozwinął swojej wypowiedzi, to ironicznie spytał, „co to jest za osoba, która pyta, czy rozważam atak?”.

W czwartek „WSJ” doniósł, że prezydent rozważa wstępny, ograniczony atak na Iran, aby zmusić Iran do spełnienia amerykańskich żądań. Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Żąda też ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

W czwartek podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, Donald Trump jednak podkreślił, że ma nadzieje na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10-15 dni. Wcześniej, w środę ,rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że między stronami są bardzo duże rozbieżności.

Przed uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu w czerwcu 2025 r. Donald Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni. Atak nastąpił jednak trzy dni po tej zapowiedzi.

Źródło: PAP, XYZ