Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 16:31

Prezydent USA Donald Trump: rozważam ograniczony atak na Iran

Mogę powiedzieć, że rozważam ograniczony atak na Iran – przyznał prezydent USA Donald Trump w piątek. Amerykański przywódca odniósł się w ten sposób do doniesień „Wall Street Journal”. Według gazety Waszygton rozważa atak, który miałby skłonić Iran do złagodzenia stanowiska .

Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam – stwierdził Donald Trump. Choć nie rozwinął swojej wypowiedzi, to ironicznie spytał, „co to jest za osoba, która pyta, czy rozważam atak?”.

W czwartek „WSJ” doniósł, że prezydent rozważa wstępny, ograniczony atak na Iran, aby zmusić Iran do spełnienia amerykańskich żądań. Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Żąda też ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

W czwartek podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, Donald Trump jednak podkreślił, że ma nadzieje na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10-15 dni. Wcześniej, w środę ,rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że między stronami są bardzo duże rozbieżności.

Przed uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu w czerwcu 2025 r. Donald Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni. Atak nastąpił jednak trzy dni po tej zapowiedzi.

Źródło: PAP, XYZ

Atak USA na Iran. Scenariusze dla gospodarki światowej
Prezydent USA Donald Trump
Na zdjęciu Prezydent USA Donald Trump. Fot. EPA/Doug Mills / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Rada Pokoju: miliardy na odbudowę Gazy i polityczne akcenty Trumpa
Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Pokoju odbyło się w czwartek w Waszyngtonie z udziałem przedstawicieli 49 państw.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Między cłami a wspólnymi wartościami. Potrzebny jest reset relacji USA–UE
W kuluarach Egmont Palace w Brukseli, gdzie 18 lutego odbył się USA–EU Transatlantic Business Summit, atmosfera była niemal jak przed szczytem NATO. Napięcia prezydentury Donalda Trumpa w relacjach z UE — cła, groźby wojen handlowych, presja na wydatki obronne i otwarta konfrontacja z Chinami to tematy, które kształtują obecnie relacje transatlantyckie. A jednak, jak przekonywali organizatorzy, nadszedł moment „resetu zasad” i „resetu konkurencyjności Europy” oraz wzmocnienia relacji UE-USA.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie. KGHM po raz drugi z rzędu odnotowało największą stratę wśród spółek WIG20. Tylko pięć spółek indeksu blue chipów zakończyło dzień ze wzrostami.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowa strategia dla startupów jeszcze w tym roku. Oto co rekomenduje branża
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić wizję dla startupów – zapowiada ministerstwo rozwoju. W resorcie ma też wreszcie powstać strategia dla sektora kosmicznego – Polska dotychczas nie miała żadnej.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak obudzić inwestycje na rynku zbrojeniowym? (DEBATA)
Nadchodzące lata przyniosą rekordowy poziom finansowania sektora obronnego. Jak sprawić, by to polskie firmy skorzystały na tym najbardziej oraz jak w związku z tym powinna wyglądać współpraca między rządem a sektorem prywatnym?
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także Orange i KGHM.
18.02.2026