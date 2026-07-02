Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.07.2026
NEWSROOM XYZ
02.07.2026 10:05

Michał Sołowow chce zapewnić przewagę konkurencyjną Wielkiej Brytanii. Postawi tam SMR-y

Spółka z grupy Michała Sołowowa chce postawić w Wielkiej Brytanii 14 reaktorów modułowych. To będzie bezprecedensowa inwestycja na Wyspach. „Nasz projekt zapewni gospodarce Wielkiej Brytanii wyraźną przewagę konkurencyjną” – mówi biznesmen.

SGE, czyli spółka z grupy kapitałowej Michała Sołowowa, chce postawić w Wielkiej Brytanii 14 małych reaktorów modułowych SMR. Położone w trzech lokalizacjach mają dostarczyć do 4,2 GW – 11 proc. zapotrzebowania na energię na Wyspach.

Flota małych reaktorów modułowych dostarczy wydajną, bezpieczną, przystępną cenowo i czystą energię jądrową […] Nasz projekt zapewni gospodarce Wielkiej Brytanii wyraźną przewagę konkurencyjną – mówi Michał Sołowow.

Polecamy: Sołowow ma plan na tańszą energię. „Polska jest w dramatycznej sytuacji, ale to… wielka szansa”

SGE utworzyła już w tym celu spółkę SGE SMR UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Polska firma nie zrobi tego jednak sama. Jej partnerami będą GE Vernova Hitachi Nuclear Energy – producent reaktorów BWRX-300, Samsung C&T, Laing O’Rourke, Aecon Group Inc., Google Cloud, Fermi Development, Etara i „doświadczony operator elektrowni jądrowych”.

Projekt ma opierać się w dużej mierze na brytyjskim łańcuchu dostaw, a przedsięwzięcie będzie sfinansowane w pełni z pieniędzy prywatnych.

Spółka chwali się, że będzie to „największa prywatna inwestycja w energetykę jądrową w Wielkiej Brytanii”.

W Polsce SGE realizuje projekt budowy floty SMR-ów z Orlenem. Nie jest to jednak współpraca bezproblemowa.

Michał Sołowow, Synthos
Michał Sołowow zapewnia, że projekt da brytyjskiej gospodarce przewagę konkurencyjną. Fot. XYZ
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Trudny wieczór w energetyce. Upał, awarie i nadzwyczajna reakcja operatora
Wysokie temperatury dają się we znaki polskiej energetyce. Zwiększone zapotrzebowanie na energię, niska wietrzność i awarie niektórych elektrowni sprawiły, że we wtorek w godzinach wieczornych…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Wyhamowanie boomu IT i słabsza aktywność w regionach wschodnich. Jak zmienia się przedsiębiorczość w Polsce
Liczba aktywnych przedsiębiorstw rośnie, ale tempo powstawania nowych firm wyraźnie wyhamowało. W których branżach powstaje ich najwięcej, a w których najmniej? Czy wojna w Ukrainie i sytuacja na…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Polacy chcą nowego Leppera. Badanie jakościowe CBOS czerwoną kartką dla polskiej klasy politycznej
Frustracja kolejkami do lekarza, kryzys mieszkaniowy, a przede wszystkim ogromny zawód klasą polityczną i mediami głównego nurtu. Taki obraz emocji społecznych wyłania się z najnowszego badania…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo mocno w górę, WIG20 znów powyżej 3600 pkt. Dzień na GPW 1 lipca 2026 r.
Środowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej giełdzie. W WIG20 najmocniejsze było Modivo, a indeks powrócił powyżej 3600 pkt. Ekspert wskazuje jednak, że brakuje jednoznacznych sygnałów. „Być…
01.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Vigo Photonics zwiększa produkcję matryc podczerwieni. Firma chce zdobyć 80 mln zł (WYWIAD)
– Planujemy skokowy wzrost mocy produkcyjnych w obszarze matryc podczerwieni. Pozwoli to szybko zaspokoić znaczące zapotrzebowanie Wojska Polskiego wynikające z kontraktów w ramach programu SAFE –…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Warty apeluje o 15-procentowe podwyżki w OC. „Rynek nie ma wyjścia, inaczej utoniemy” (WYWIAD)
Jarosław Parkot, prezes Warty, ostrzega branżę przed wojną cenową w OC i AC, która może przynieść miliardowe straty. Ubezpieczyciel podniósł już w tym roku ceny, a to być może nie koniec podwyżek.…
30.06.2026