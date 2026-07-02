Michał Sołowow chce zapewnić przewagę konkurencyjną Wielkiej Brytanii. Postawi tam SMR-y

Spółka z grupy Michała Sołowowa chce postawić w Wielkiej Brytanii 14 reaktorów modułowych. To będzie bezprecedensowa inwestycja na Wyspach. „Nasz projekt zapewni gospodarce Wielkiej Brytanii wyraźną przewagę konkurencyjną” – mówi biznesmen.

SGE, czyli spółka z grupy kapitałowej Michała Sołowowa, chce postawić w Wielkiej Brytanii 14 małych reaktorów modułowych SMR. Położone w trzech lokalizacjach mają dostarczyć do 4,2 GW – 11 proc. zapotrzebowania na energię na Wyspach.

– Flota małych reaktorów modułowych dostarczy wydajną, bezpieczną, przystępną cenowo i czystą energię jądrową […] Nasz projekt zapewni gospodarce Wielkiej Brytanii wyraźną przewagę konkurencyjną – mówi Michał Sołowow.

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SGE utworzyła już w tym celu spółkę SGE SMR UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Polska firma nie zrobi tego jednak sama. Jej partnerami będą GE Vernova Hitachi Nuclear Energy – producent reaktorów BWRX-300, Samsung C&T, Laing O’Rourke, Aecon Group Inc., Google Cloud, Fermi Development, Etara i „doświadczony operator elektrowni jądrowych”.

Projekt ma opierać się w dużej mierze na brytyjskim łańcuchu dostaw, a przedsięwzięcie będzie sfinansowane w pełni z pieniędzy prywatnych.

Spółka chwali się, że będzie to „największa prywatna inwestycja w energetykę jądrową w Wielkiej Brytanii”.

W Polsce SGE realizuje projekt budowy floty SMR-ów z Orlenem. Nie jest to jednak współpraca bezproblemowa.