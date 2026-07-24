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NEWSROOM XYZ
24.07.2026 14:01

Firma ELQ chce zbudować kompleks reaktorów SMR w czarnobylskiej zonie

ELQ Group chwali się, że podpisała umowę, która pozwoli jej zbudować mały reaktor modułowy w czarnobylskiej zonie. Moc SMR może wynieść do 1 GW. W ten sposób, jak pisze polska spółka, chce ona pomóc napisać nowy rozdział historii Czarnobyla.

Czarnobylska Strefa Wykluczenia
Polska firma ELQ chce zbudować kompleks SMR w czarnobylskiej zonie. Fot. Tim Bernaditskas / Getty Images

„Są miejsca, które zmieniły kurs historii. Czarnobyl jest jednym z nich. Od dekad to miejsce największej katastrofy atomowej XX wieku. Dziś chcemy pomóc napisać mu nową historię" – czytamy we wpisie ELQ Group na portalu LinkedIn.

Firma tłumaczy, że ma wielkie ambicje – chce bowiem w czarnobylskiej zonie stworzyć przemysłowy ekosystem oparty na nowej energii. Planuje tam bowiem zbudować kompleks małych reaktorów modułowych ELQ Nuclear One o mocy do 1 GW. Reaktor ten to konstrukcja o mocy 50 MW elektrycznych i 170 MW cieplnych, która trafi na rynek w 2035 r.

A to dopiero początek przywracania zony. Polska spółka zapewnia, że nie chce bowiem wymazać historii Czarnobyla, a napisać jego nowy rozdział. Dlatego planuje tam nowe, strategiczne inwestycje, których nie chce na razie ujawnić. I które będą potężnym symbolem odbudowy i przyszłości Ukrainy.

ELQ (dawniej ZPUE El-Q) to polska spółka akcyjna notowana na NewConnect, wywodząca się z produkcji stacji transformatorowych i systemów zasilania elektroenergetycznego. Jej główna spółka zależna, ZPUE El-Q z siedzibą w Częstochowie, realizuje projekty dla koncernów energetycznych, farm OZE, zakładów przemysłowych czy portów lotniczych. Od początku 2026 roku spółka intensywnie wchodzi w segment energetyki jądrowej – w lutym podpisała z czeską Witkowitz Atomica umowę o wyłączności na rozwój projektów SMR w Polsce i na Ukrainie.

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