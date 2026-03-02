PKB przyspiesza do 4 proc. Konsumpcja i państwo ciągną wzrost, inwestycje wciąż bez przełomu

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Realny Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski niewyrównany sezonowo wzrósł w czwartym kwartale 2025 r. o 4 proc. To dynamika szybsza niż w ubiegłym kwartale (3,8 proc.). W ujęciu kw./kw. PKB wzrósł o 1 proc. W całym 2025 r. wzrost PKB wyniósł 3,6 proc.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) nie zmienił zatem tzw. szybkiego szacunku opublikowanego w połowie lutego. Dzisiejsze dane, dzięki większej szczegółowości, pozwalają jednak powiedzieć nieco więcej o tym, co działo się w gospodarce.

Konsumpcja prywatna przyspiesza, publiczna wspiera

Największy wkład we wzrost PKB w czwartym kwartale 2025 r. wciąż miała konsumpcja prywatna. Niemniej kontrybucja we wzrost spożycia gospodarstw domowych (2,1 proc. r/r) była podobna jak w ubiegłym kwartale (2 proc. r/r). W ujęciu r/r niewyrównana sezonowo konsumpcja prywatna wyniosła 4,2 proc. wobec 3,5 proc. w trzecim kwartale. To dobry wynik, który potwierdza tendencje wynikające z danych o sprzedaży detalicznej.

Duży wkład we wzrost miało spożycie publiczne (1,7 proc. r/r). Jego dynamika wyniosła aż 7,3 proc. r/r, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim przewidywanym deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych (ok. 6-7 proc. PKB). A zatem wydatki publiczne wciąż podtrzymywały wzrost PKB – zjawisko wyjątkowo wyraźne w 2024 r., które osłabło w pierwszym półroczu 2025 r.

Inwestycje i eksport netto

Drugi kwartał z rzędu również inwestycje miały dodatni wpływ na wzrost PKB. Skala była podobna jak w ubiegłym kwartale (ok. 1 proc.). W ujęciu r/r w czwartym kwartale wzrosły one o 4,7 proc. Niemniej wzrost okazał się niższy od oczekiwań rynku. Oznacza to, że najprawdopodobniej są opóźnienia z wydawaniem pieniędzy z KPO.

Kontrybucja eksportu netto do wzrostu PKB była w czwartym kwartale lekko negatywna (-0,2 proc.). Eksport wzrósł w tym okresie o 7,7 proc., natomiast import o 8,7 proc.

Optyka XYZ

Wzrost PKB Polski w 2025 r. o 3,6 proc. stawia nas w ścisłej czołówce UE pod tym względem. Najistotniejsza dla kształtowania PKB była konsumpcja prywatna, która stanowi ponad jego połowę. Po raz pierwszy od dwóch lat wzrosła ona w relacji do PKB: z 56,3 proc. do 56,9 proc.

Głównym powodem był znaczący wzrost dochodów realnych gospodarstw domowych. Wciąż jednak udział konsumpcji w PKB jest niższy niż w 2022 r. (57,1 proc.). Przyspieszenie dynamiki w dwóch ostatnich kwartałach napawa optymizmem nawet w obliczu spodziewanej mniejszej dynamiki realnych płac w 2026 r.

W ciągu całego 2025 r. stopa inwestycji nie drgnęła wbrew ogłoszeniu go przez rząd „rokiem przełomu”. Stopa inwestycji wyniosła 17,03 proc. PKB, a zatem niemal dokładnie tyle samo, co w 2024 r. (17,03 proc.). Jej wzrost powinien nastąpić w tym roku w związku z realizacją inwestycji z KPO.

Wzrost gospodarczy podtrzymywany był w ostatnich latach przez spożycie publiczne. Wzrosło ono w relacji do PKB z 18,9 proc. w 2023 r. do 21,3 proc., a zatem aż o 2,4 pkt. proc. PKB. W latach 2014-2023 udział spożycia publicznego w PKB był w miarę stały i wahał się w przedziale 17,5-18,9 proc. To pokazuje, że wyższy deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych miał w ostatnich latach znaczenie dla wspierania wzrostu. Odmienne trajektorie inwestycji oraz spożycia publicznego ukazane są na powyższym wykresie.