Polska gospodarka zwolniła. PKB wzrósł najsłabiej od półtora roku, ale i tak pozostaje solidny

Perspektywa czasowa...

W szerszej perspektywie był to najniższy wzrost od sześciu kwartałów, gdy gospodarka Polski zmniejszyła się o 0,1 proc. kw/kw. Na wynik wpłynęły czynniki jednorazowe, m.in. wyjątkowo mroźna zima, która negatywnie odbiła się na budownictwie (dwucyfrowe spadki r/r w styczniu i lutym). Z kolei sprzedaż detaliczna trzymała się mocno, rosnąc w marcu o 8,7 proc. r/r. Inwestycje prawdopodobnie zawiodły, ale to potwierdzą szczegółowe dane GUS.

... i przestrzenna

W przekroju krajów UE wzrost PKB kwartał do kwartału plasuje nas bliżej środka stawki. Szybszy wzrost odnotowały m.in. Finlandia, Węgry czy Bułgaria (0,7-0,9 proc.). Z kolei Rumunia, w recesji po dwóch spadkach kw/kw, zmaga się z inflacją ponad 10 proc. i kryzysem politycznym. Spór wokół cięć fiskalnych doprowadził do upadku rządu.

W ujęciu r/r Polska nadal przewodzi, dzięki szybkiemu wzrostowi w poprzednich kwartałach. Trzyletnia perspektywa (na tytułowym wykresie) pokazuje ponad 9-procentowy wzrost PKB, podczas gdy Włochy, Niemcy czy Finlandia tkwiły w stagnacji.

Niższy od oczekiwań wzrost PKB nie budzi przesadnych obaw, lecz kluczowe będą najbliższe miesiące, gdy zobaczymy reakcję konsumentów na inflację po konflikcie USA–Iran. Realne płace będą hamować. Inwestycje z KPO, choć zaprojektowane na odbudowę po pandemii, paradoksalnie amortyzują gospodarkę dopiero teraz – po kolejnych kryzysach, w tym agresji Rosji na Ukrainę.

Pokazuje to zarówno wolne tempo wdrażania, jak i częste zewnętrzne wstrząsy. Niestety, osłabienie gospodarek partnerów handlowych będzie negatywnie ciążyć na polskim eksporcie.