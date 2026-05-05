Polska wciąż w czołówce UE, ale tempo wzrostu wyraźnie hamuje

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Prognozy na najbliższe pięć lat...

Jak państwa UE będą rozwijały się gospodarczo w ciągu najbliższych pięciu lat (2027-2031)? Obrazuje to tytułowy wykres, w którym uśredniono realny wzrost gospodarczy oraz ten przypadający na osobę w tym okresie.

Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Polska będzie mieć w latach 2027-2031 szósty w UE wzrost realnego PKB. Liderują pod tym względem małe kraje wyspiarskie (Cypr i Malta), co wynika też z przyrostu ludności w tych państwach. Wśród kolejnych 12 państw na liście aż 11 jest z Europy Środkowo-Wschodniej (przedzielone są tylko Luksemburgiem). Najszybciej mają rozwijać się kraje, które wstąpiły do UE w 2007 r. (Rumunia i Bułgaria) oraz 2013 r. (Chorwacja). Wśród tych, które stały się członkami UE w 2004 r., najszybszy wzrost realnego PKB przewidywany jest w Polsce (średnio 2,5 proc. rocznie). Aczkolwiek prognozy wskazują, że wszystkie z tych państw mają rosnąć w dość zbliżonym tempie (średnio 1,9-2,4 proc.). Największe gospodarki UE zaś – w tempie ok. 1 proc. rocznie (Niemcy, Francja, Włochy). Nieco szybciej Hiszpania – 1,7 proc. rocznie.

Relatywnie lepiej Polska wypada po korekcie o zmieniającą się populację. W takim zestawieniu jesteśmy na czwartym miejscu z tempem wzrostu (2,7 proc. rocznie), ustępując jedynie Bułgarii, Rumunii i Litwie. Dla większości państw Europy Środkowo-Wschodniej wzrost PKB na osobę będzie wyższy od wzrostu PKB ze względu na ubytek ludności w tym okresie. W przypadku pozostałych krajów sytuacja jest zróżnicowana. Przyrosty ludności są prognozowane we Francji, w Hiszpanii czy Szwecji. Natomiast zmniejszenie się populacji przewidywane jest w Niemczech, we Włoszech czy w Grecji.

Oba wskaźniki mają znaczenie. Wzrost realnego PKB (w połączeniu z deflatorem PKB) wskazuje na to, czy będziemy w stanie wyrastać z długu przy innych czynnikach niezmienionych. Natomiast wzrost PKB per capita wskazuje – w uproszczeniu – na zmianę poziomu życia.

... z perspektywy historycznej

Ciekawie jest zatem spojrzeć na te prognozy z perspektywy historycznej. Poniższy wykres obrazuje średni wzrost realnego PKB Polski i UE w okresach pięcioletnich w latach 1997-2031.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Uwagę zwraca malejące tempo wzrostu realnego PKB w Polsce. Bieżąca 5-latka (2021-2026) to drugi od końca wynik w tym zakresie (średni wzrost 3,1 proc.) po latach 2012-2016 (2,7 proc.). Dzieje się tak, pomimo tego że w latach 2024-2026 jesteśmy najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką w UE. Różnica między tempem wzrostu Polski a UE była jak dotąd najniższa i wyniosła 1,4 pkt proc.

Przyszłe pięć lat (2027-2031) ma być już okresem najwolniejszego wzrostu (średnio 2,5 proc. rocznie) oraz najniższej różnicy względem UE (1,1 pkt proc.). Spadające tempo wzrostu jest determinowane przez kurczącą się populację w wieku produkcyjnym, a także zbliżanie się do granicy technologicznej względem innych państw Zachodu. W tym znaczeniu jest to proces dość naturalny. Im mniej jesteśmy zapóźnieni technologicznie, tym trudniej jest przesuwać się o kilka szczebelków w rozwoju, pomijając etapy pośrednie. Do tego dochodzi też inna dynamika przyrostu ludności (a w zasadzie jej ubytku) w przypadku Polski i UE.

Oczywiście może być tak, że prognozy MFW okażą się błędne i osiągniemy wyższy wzrost PKB w tym okresie. Z drugiej strony, również Ministerstwo Finansów zakłada malejący wzrost realnego PKB w tym okresie – aż do 2,2 proc. PKB w 2030 r. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na drugą połowę tego okresu ma przypaść wysoka konsolidacja fiskalna, która może dodatkowo stłumić wzrost.