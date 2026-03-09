Polska na unijnym podium wzrostu PKB na osobę

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Eurostat opublikował już dane dotyczące wzrostu PKB w 2025 r. w UE. Pozwala to ocenić, jak radzą sobie kraje wspólnoty w szerszej perspektywie. Jednoroczne zmiany PKB są istotne, ale to wzrost w średnim i długim okresie odpowiada za zwiększenie dobrobytu ludności.

Na tytułowym wykresie pokazuję skumulowany wzrost realnego PKB krajów UE w latach 2020-2025, a także ten parametr w przeliczeniu na osobę. Polska zanotowała w tym czasie czwarty wynik (17,9 proc.) pod względem pierwszego z tych wskaźników. Ustępowaliśmy jedynie Malcie, Cyprowi oraz Chorwacji. Pomijam w zestawieniu Irlandię ze względu na zaburzony PKB.

W PKB na osobę przesuwamy się o jedno miejsce do przodu. Populacja Polski spadła – pomimo uwzględnienia w bazie AMECO napływu uchodźców z Ukrainy po agresji rosyjskiej – co powoduje, że wzrost PKB na osobę jest wyższy niż samego PKB. Wyprzedzamy małe kraje położone na wyspach – Maltę oraz Cypr. Powodem jest znaczący wzrost populacji tych krajów również spowodowany imigracją. Ludność Malty zwiększyła się o ok. 16 proc. (o 80 tys. osób), a Cypru o 10 proc. (o 90 tys. osób). Przed nami wciąż jest Chorwacja i Bułgaria.

Aż pięć krajów w ujęciu PKB na osobę w 2025 r. wciąż było poniżej poziomu z 2019 r., czyli sprzed pandemii COVID-19. To Niemcy, Austria, Estonia, Finlandia oraz Luksemburg. Każde z tych państw ma już poziom realnego PKB powyżej 2019 r, ale przyrost liczby ludności był w tym okresie wyższy. Z tego wynika wciąż niższe PKB na osobę niż w 2019 r. Opisywaliśmy już strukturalne problemy gospodarcze w Niemczech oraz Finlandii w ostatnich latach. Gospodarka austriacka jest tradycyjnie silnie powiązana z niemiecką. Ciekawy jest przypadek Estonii. Wyróżnia się w ostatnich pięciu latach zdecydowanie „na minus” względem innych krajów bałtyckich (Łotwy oraz Litwy).