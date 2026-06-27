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Harmonia Harmonia Sezon 2 Odc. 16
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Olga Kwiecińska o pokoleniu pod presją. Z czym mierzy się młodzież w okresie dojrzewania?
Olga Kwiecińska, mama czworga dzieci, dziennikarka, założycielka Fundacji Cześć Ciało, która jest bezpieczną przestrzenią w social mediach dla dojrzewających, mówi w podcaście Harmonia o wyzwaniach współcześnie dojrzewającej młodzieży. O tym, jakiego wsparcia potrzebują, a jakie otrzymują. Co dorośli powinni i mogą zrobić, żeby świadomie im towarzyszyć w tej fascynującej drodze.
27.06.2026, 04:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym zajmuje się Fundacja Cześć Ciało.
- Z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiaj dojrzewająca młodzież.
- Jak dorośli, nauczyciele i rodzice mogą wspierać młodych w ich dojrzewaniu.