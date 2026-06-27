Olga Kwiecińska o pokoleniu pod presją. Z czym mierzy się młodzież w okresie dojrzewania?

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Fundacja Cześć Ciało to inicjatywa mająca na celu wspieranie młodzieży w okresie dojrzewania poprzez edukację i promowanie pozytywnego podejścia do ciała oraz zdrowia psychicznego.

Cześć Ciało to darmowa przestrzeń w social mediach o dojrzewaniu, pomagająca zmienić ten etap życia w fascynujące odkrywanie siebie, swoich potrzeb i możliwości.

Fundacja Cześć Ciało

Skąd pomysł na powołanie Fundacji?

– Zawsze miałam w sobie potrzebę pomagania innym. Pochodzę z rodziny artystycznej, ale wydaje mi się, że od dawna towarzyszyło mi poczucie, że wiele w życiu zależy od tego, w jakiej rodzinie się urodzimy. Mam świadomość, że miałam szczęście, dlatego chciałam dzielić się z innymi tym, czego sama doświadczyłam, a czego oni mogą nie mieć. Chodziło między innymi o edukację i przekonanie, że powinna być ona powszechnie dostępna i bezpłatna – mówi Olga Kwiecińska, założycielka Fundacji Cześć Ciało.

Bezpośrednim impulsem było jednak coś innego.

– Kiedy urodziłam czwarte dziecko, mój syn przechodził okres dojrzewania. Zadawał mi wtedy pytania, na które nie potrafiłam odpowiedzieć. Nie były to pytania szczególnie trudne, ale zdałam sobie sprawę, że moje własne doświadczenia związane z dojrzewaniem były doświadczeniami dziewczynki, a później kobiety. Tymczasem on był czternastoletnim chłopcem. Pomyślałam wtedy, że jeśli ja nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, a on również nie zna odpowiedzi, to znaczy, że mamy problem. Zaczęłam rozmawiać o tym z koleżankami w Warszawie. Pytałam je o różne kwestie związane z dojrzewaniem chłopców i okazało się, że wiele z nich również jest zaskoczonych. Wtedy pomyślałam, że trzeba coś z tym zrobić – mówi Olga Kwiecińska.

Wyzwania młodzieży

Jakie są największe wyzwania młodych ludzi i jak zmieniały się one na przestrzeni lat?

– Nasze dojrzewanie i dojrzewanie naszych rodziców nie różniły się od siebie aż tak bardzo. Rodzic był autorytetem, którego należało słuchać. O emocjach mówiło się niewiele, często dlatego, że sami nie potrafiliśmy ich nazwać. Nie przywiązywano do nich większej wagi, liczyło się przede wszystkim działanie. Dziś młodzi ludzie funkcjonują w zupełnie innym otoczeniu. Z wielu stron słyszą komunikaty dotyczące emocji i samopoczucia. Internet zachęca do mówienia o tym, co się czuje. W efekcie młodzi są bardziej otwarci i odważniej rozmawiają o emocjach. Jednocześnie mierzą się z ogromną presją – wskazuje założycielka Fundacji Cześć Ciało.

Ta presja nie wynika wyłącznie z oczekiwań rodziców. W dużej mierze młodzi ludzie sami ją na siebie nakładają.

– Na co dzień funkcjonują w mediach społecznościowych. Wiedzą, że prezentowane tam obrazy są często wykreowane i pokazują jedynie wycinek rzeczywistości. My to wiemy, oni też to wiedzą, a mimo to nadal wpływa to na nasze postrzeganie siebie i świata. Pojawia się nieustanne porównywanie się do innych. Młodzi obserwują osoby, które mają już domy, podróżują po świecie czy odnoszą sukcesy zawodowe. Ta presja jest tak silna, że może blokować przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji – mówi Olga Kwiecińska.

Jej zdaniem taka presja prowadzi do perfekcjonizmu, który może niszczyć człowieka od środka. Konsekwencje bywają bardzo poważne.

Wsparcie rodziców

Jak każdy rodzic może i powinien wspierać dojrzewającą młodzież?

– Dla mnie kluczowa jest uważność – zapewnia Olga Kwiecińska.

Z ankiety przeprowadzonej przez Fundację Cześć Ciało, w której udział wzięło ponad 600 osób, wynika, że zaledwie 21 proc. młodych ludzi wie, gdzie szukać wsparcia w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Jednocześnie ponad 80 proc. badanych przyznaje, że regularnie lub od czasu do czasu odczuwa samotność.

– To bardzo mało. Jednocześnie 50 proc. rodziców deklaruje, że ma zaledwie pięć minut dziennie na rozmowę z dzieckiem. Trudno w takim czasie poruszyć ważne tematy, takie jak dojrzewanie czy emocje. Szkoła nie nadąża za rzeczywistością. Brakuje edukacji, którą młodzi ludzie często próbują pozyskiwać z internetu i mediów społecznościowych. Nie chciałabym jednak przedstawiać social mediów wyłącznie w negatywnym świetle. Owszem, dla młodych osób mogą być źródłem problemów, ale można tam również znaleźć wartościowe treści i osoby, które poruszają ważne tematy w mądry sposób – dodaje Olga Kwiecińska.