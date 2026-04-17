Ceny paliw na weekend. Minister energii: Polacy zaoszczędzili na programie CPN 3 miliardy złotych

Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać do poniedziałku 20 kwietnia włącznie. Miłosz Motyka dodał też, że dzięki CPN Polakom udało się oszczędzić 3 mld zł.

Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,03 zł za litr, 98 – 6,57 zł za litr, a olej napędowy 7,07 zł za litr. Ceny benzyn są lekko niższe od dzisiejszych, jedynie diesel zaliczył większy spadek. W piątek maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,04 zł/l, dla benzyny Pb98 6,59 zł/l, a dla oleju napędowego 7,18 zł/l.

– 3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków, wynikająca z wprowadzenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej". To jest wpływ, który też hamuje inflację i gwarantuje, że ceny w innych sektorach też nie będą wyższe – mówił dziś minister Miłosz Motyka. W środę zaś tłumaczył, że wygaszanie programu "Ceny Paliwa Niżej" zacznie się, gdy hurtowe ceny wrócą do poziomów sprzed wojny na Bliskim Wschodzie.

Rząd uruchomił program Cena Paliw Niżej

Zgodnie z rządowym planem "Cena Paliw Niżej" codziennie minister energii ogłasza nowe maksymalne ceny paliw. Wylicza je na podstawie średnich cen w Polsce w połączeniu z VAT, akcyzą i opłatą paliwową. Do tego do końca kwietnia obowiązują niższe stawki podatków na paliwa.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej zagrożona jest karą do miliona zł. Kontrole stacji prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Wysokie ceny to efekt izraelskich i amerykańskich ataków na Iran

Wysokie ceny ropy i paliw to efekt wojny na Bliskim Wschodzie. Po atakach Izraela i USA na Iran 28 lutego Teheran zamknął cieśninę Ormuz, czyli główny szlak transportu ropy z Zatoki Perskiej. To wywindowało ceny paliw na całym świecie, a ropa kosztowała powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Pierwsza runda negocjacji w Pakistanie nie przyniosła przełomu i nie doprowadziła do otwarcia Ormuz. Iran jednak pracuje nad przedłużeniem rozejmu oraz chce wznowić rozmowy z USA. Mają się one toczyć w weekend znowu w Pakistanie. Jednocześnie też Izrael i Liban wprowadziły zawieszenie broni.