Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.04.2026
17.04.2026 09:50

Creotech Quantum wszedł na główny rynek GPW

Creotech Quantum, czyli wydzielona spółka zajmująca się technologią kwantową, weszła na główny rynek GPW. Teoretyczny kurs otwarcia to 214 zł, odniesieniem jest zaś 123 zł.

Creotech Instruments, czyli polska firma branży kosmicznej, 2 kwietnia zakończyła podział na dwie niezależne firmy. Sąd wpisał już do KRS podwyższenie kapitału zakładowego Creotech Quantum.

Firma oparta jest na czterech filarach działalności. To kryptografia kwantowa, sterowanie procesorami kwantowymi, precyzyjna synchronizacja czasu oraz kamery astronomiczne. Gdy spółka zostanie ostatecznie wydzielona z Creotech Instruments, przejmie wszystkie projekty związane z tymi obszarami.

Tylko w ramach kryptografii spółka będzie liderem europejskiego projektu eCAUSIS, który ma opracować i zbudować zaawansowany system dystrybucji kluczy kwantowych (QKD). To będzie jedno z pierwszych takich komercyjnych rozwiązań w Europie. Firma będzie miała całość praw własności intelektualnej do tego projektu.

Wywiad z CEO Creotech Quantum o wejściu na GPW i o tym, czym zajmuje się firma
Wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Creotech Quantum wszedł na główny rynek GPW. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
