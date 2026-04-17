Rex Concepts wchodzi na giełdę. Spółka chce pozyskać ponad pół miliarda złotych

Rex Concepts wchodzi na giełdę. Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii. Spółka opublikowała prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na poziomie 17,50 zł za akcję.

Zarząd Rex Concepts oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł i zostaną przeznaczone przede wszystkim na przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków. Pozyskane pieniądze mają też umożliwić realizację celów wspierających – podała grupa. W tym kontekście Rex Concepts wskazuje na możliwości konsolidacyjne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki do portfolio grupy i potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.

Za Rex Concepts stoi fundusz McWin Capital Partners, założony przez Henry'ego McGoverna (byłego prezesa i założyciela operatora restauracji szybkiej obsługi AmRest, notowanego na GPW) oraz Stevena Winegara Clarka. Spółkę przy wsparciu tych dwóch inwestorów założyli w 2022 r. byli menedżerowie AmRestu, Olgierd Danielewicz oraz Peter Kaineder. Rex Concepts jest masterfranczyzobiorcą marek Popeyes i Burger King w Polsce, Czechach i Rumunii – to oznacza, że ma pełne prawo do ich rozwoju na tych rynkach.

W 2025 r. spółka miała 594,6 mln zł przychodów. Zysk brutto wyniósł 20,1 mln zł. Nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę wyniosły 201,2 mln zł.

Rex Concepts chce mieć 700 lokali do 2032 r.

– Założyliśmy Rex Concepts w 2022 r. z jasną ambicją: tworzyć możliwość lepszego wyboru w branży restauracyjnej i stać się wiodącą platformą restauracji szybkiej obsługi w Europie Środkowej i Wschodniej. Od tamtej pory, każdego dnia utwierdzamy się w przekonaniu, że był to znakomity ruch i zmierzamy we właściwym kierunku. Dziesiątki lat łącznego doświadczenia naszej kadry w branży restauracyjnej pozwoliły nam opracować skuteczny model biznesowy i w ciągu niespełna czterech lat rozwinąć sieć obejmującą 171 restauracji własnych na koniec marca 2026 r. – mówi prezes i współzałożyciel spółki Olgierd Danielewicz.

– Wraz z restauracjami subfranczyzowymi zarządzamy już blisko 270 lokalami, a efektywność naszej działalności potwierdzają zarówno rosnące wyniki finansowe, jak i coraz większe zainteresowanie klientów naszą ofertą. W tym roku planujemy otworzyć łącznie około 70 nowych restauracji własnych, a w kolejnych latach chcemy jeszcze przyspieszyć i realizować około 80 otwarć rocznie – tak, by do 2032 r. dysponować siecią ponad 700 restauracji własnych. Zarząd zakłada, że planowany intensywny rozwój przyczyni się do dynamicznego wzrostu przychodów, a także sukcesywnej poprawy marży operacyjnej – dodaje Olgierd Danielewicz.

– Od samego początku traktowaliśmy Rex Concepts jako platformę o dużym potencjale długoterminowego wzrostu i nadal dostrzegamy znaczące możliwości dalszego zwiększania skali działalności oraz poprawy rentowności. Silny zespół, rozpoznawalna marka i odpowiednia skala to fundamenty budowy nowoczesnej sieci restauracji, a Rex Concepts dysponuje wszystkimi tymi atutami – mówi Henry McGovern, przewodniczący rady nadzorczej spółki.

– Rex Concepts posiada wszelkie niezbędne zasoby do dalszego dynamicznego wzrostu, w tym przede wszystkim wyjątkowy i zróżnicowany zestaw przewag konkurencyjnych, a także sprzyjające warunki rynkowe. Segment restauracji szybkiej obsługi w Europie Środkowej i Wschodniej korzysta z silnych czynników strukturalnych, takich jak urbanizacja, rosnące wydatki konsumpcyjne oraz stały wzrost dochodów rozporządzalnych konsumentów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszej dotychczasowej współpracy i efektów inwestycji w Rex Concepts. Wierzymy, że IPO pozwoli spółce jeszcze lepiej wykorzystać potencjał rynku, zrealizować ambitne plany i osiągnąć wyznaczone cele, zakładające dalszy dynamiczny rozwój - wskazuje Steven Winegar Clark, zasiadający w radzie nadzorczej Rex Concepts.

Operator Burger Kinga wchodzi na giełdę. Budowa księgi popytu potrwa do 23 kwietnia

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie od 17 do 23 kwietnia 2026 r. W tych samych dniach składać zapisy na akcje spółki w punktach obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego w Polsce mogą inwestorzy detaliczni.

Rex Concepts zaoferuje do 32 mln nowo emitowanych akcji serii C, a akcjonariusz spółki – Rex Invest CEE – ok. 3,56 mln istniejących akcji serii B w związku ze strukturą stabilizacji. Oferowane akcje stanowią do 37,34 proc. całkowitej liczby akcji spółki.

Nowo emitowane akcje mogą być obejmowane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Akcje oferowane przez Rex Invest będą sprzedawane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym. Spółka zamierza przydzielić inwestorom indywidualnym od 10 do 20 proc. wszystkich oferowanych akcji.

Funkcje globalnych współkoordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełnią Wood & Company Financial Services oraz Pekao Investment Banking. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią również BM Pekao oraz Ipopema Securities. BM Pekao pełni też rolę menadżera stabilizującego.