Trump: Iran zgodził się już nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz

„Iran zgodził się nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz. Nie będzie już używana jako broń przeciwko światu" – napisał w piątek na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.

W osobnym, wcześniejszym wpisie podał, że Iran z pomocą USA już „usunął lub jest w trakcie procesu usuwania" min morskich, które miały być umieszczone w cieśninie.

Trump podał także, że „USA otrzymają cały nuklearny 'pył' stworzony przez wspaniałe bombowce B2" należące do USA. Jak zwraca uwagę CNN, prezydent Trump zdaje się w ten sposób odnosić do uranu w posiadaniu Iranu, a pojęcie „nuklearny pył" nie jest używane w energetyce.

„Żadne pieniądze nie zostaną przekazane w żaden sposób" – podał także Trump na Truth Social. Zdaniem CNN ten wpis dotyczy doniesień Axios. Portal podał, że USA w ramach umowy kończącej wojnę przejmą irański potencjał nuklearny w zamian za uwolnienie 20 mld dolarów zamrożonych irańskich aktywów.

Trump zaznaczył, że „umowa", o której mówi, nie obejmuje w żaden sposób Libanu. „Ale USA będą niezależnie współpracować z Libanem i odpowiednio radzić sobie z sytuacją Hezbollahu. Izrael nie będzie już bombardował Libanu. USA mu tego zabraniają" – podał prezydent Stanów Zjednoczonych we wpisie na portalu.

Napisał także, że „teraz, gdy sytuacja w cieśninie Ormuz dobiegła końca" otrzymał telefon z NATO.

Przed wpisami Trumpa szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi poinformował, że cieśnina Ormuz jest otwarta dla wszystkich jednostek do końca rozejmu między USA a Iranem. Na wpis ministra zareagował prezydent Donald Trump. Podał na portalu Truth Social, że USA utrzymają blokadę wobec Iranu do czasu osiągnięcia umowy z Iranem, co „powinno nastąpić bardzo szybko, ponieważ większość punktów jest już wynegocjowana".