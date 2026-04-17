17.04.2026 17:11

Trump: Iran zgodził się już nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz

„Iran zgodził się nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz. Nie będzie już używana jako broń przeciwko światu" – napisał w piątek na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.

W osobnym, wcześniejszym wpisie podał, że Iran z pomocą USA już „usunął lub jest w trakcie procesu usuwania" min morskich, które miały być umieszczone w cieśninie.

Trump podał także, że „USA otrzymają cały nuklearny 'pył' stworzony przez wspaniałe bombowce B2" należące do USA. Jak zwraca uwagę CNN, prezydent Trump zdaje się w ten sposób odnosić do uranu w posiadaniu Iranu, a pojęcie „nuklearny pył" nie jest używane w energetyce.

„Żadne pieniądze nie zostaną przekazane w żaden sposób" – podał także Trump na Truth Social. Zdaniem CNN ten wpis dotyczy doniesień Axios. Portal podał, że USA w ramach umowy kończącej wojnę przejmą irański potencjał nuklearny w zamian za uwolnienie 20 mld dolarów zamrożonych irańskich aktywów.

Trump zaznaczył, że „umowa", o której mówi, nie obejmuje w żaden sposób Libanu. „Ale USA będą niezależnie współpracować z Libanem i odpowiednio radzić sobie z sytuacją Hezbollahu. Izrael nie będzie już bombardował Libanu. USA mu tego zabraniają" – podał prezydent Stanów Zjednoczonych we wpisie na portalu.

Napisał także, że „teraz, gdy sytuacja w cieśninie Ormuz dobiegła końca" otrzymał telefon z NATO.

Przed wpisami Trumpa szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi poinformował, że cieśnina Ormuz jest otwarta dla wszystkich jednostek do końca rozejmu między USA a Iranem. Na wpis ministra zareagował prezydent Donald Trump. Podał na portalu Truth Social, że USA utrzymają blokadę wobec Iranu do czasu osiągnięcia umowy z Iranem, co „powinno nastąpić bardzo szybko, ponieważ większość punktów jest już wynegocjowana".

„Iran zgodził się nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz. Nie będzie już używana jako broń przeciwko światu" – napisał w piątek na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump. Fot. Nathan Howard/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Trybunał Konstytucyjny w impasie. Spór trwa, ale polityczne zyski maleją
Utrzymujący się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego coraz mniej przypomina spór o prawo, a coraz bardziej – o narrację. Choć ponad połowa Polaków opowiada się za zaprzysiężeniem sędziów, żadna…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Śnieżka ma na celowniku Czechy i Słowację. Chce też poprawić sprzedaż na Węgrzech
Wypłata najwyższej w dziejach spółki dywidendy, podbój rynku naszych południowych sąsiadów i poprawa sprzedaży na Węgrzech. Oto plany zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka na najbliższe miesiące.
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Twórca OptiBuy połączy Fonię ze światem. Chcą wyznaczyć nowy standard usług komórkowych
Telekomunikacyjno-marketingowa grupa wierzy w fundamentalną zmianę rynku zdominowanego przez kilku operatorów. Klientów kusi jakością i dodatkowymi usługami, a partnerów ofertą reklamową opartą na…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wzrosty na GPW. Żabka znów rosła, mWIG40 z rekordem 15 kwietnia 2026 r.
Warszawskie indeksy zamknęły kolejną sesję na plusie. Indeks mWIG40 zanotował w środę 15 kwietnia rekordowy poziom. Historyczne maksimum zanotowała objęta indeksem WIG20 Żabka. Inwestorzy z…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Czesi zapatrzyli się w złotą strategię Polski. Nie wszyscy wybrali jednak taką drogę
Polska to regionalny król Midas. NBP wciąż skupuje złoto i zgromadził już 570 ton kruszcu. Sztabki pozyskują również banki centralne Czech i Serbii. Rumuni osiągnęli już poziom zapasów, który im…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
„Rozwój plus” Morawieckiego i dobra mina do złej gry w PIS. Poszerzanie frontu czy maskowanie jedności?
Powołanie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój plus” zrzesza około 40 polityków partii i budzi wyraźny niepokój Nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński zmuszony jest do zachowania pozorów…
17.04.2026