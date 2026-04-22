22.04.2026 07:40

SpaceX chce zainwestować w AI. Może przejąć startup Cursor za 60 mld dolarów

SpaceX ma porozumienie ze startupem Cursor, które może doprowadzić do przejęcia tego podmiotu za 60 mld dolarów – podała firma Elona Muska.

SpaceX oraz Cursor ściśle ze sobą współpracują w celu stworzenia najlepszej na świecie sztucznej inteligencji do kodowania i pracy z wiedzą. Połączenie wiodącego produktu Cursor oraz dystrybucji do doświadczonych inżynierów oprogramowania z superkomputerem szkoleniowym Colossus SpaceX pozwoli nam budować najbardziej użyteczne modele na świecie" – wskazał producent rakiet i satelitów Starlink we wpisie na portalu X.

Jak podano we wpisie, firma uzyskała prawo do przejęcia startupu w 2026 r. za kwotę 60 mld dolarów. Alternatywnie ma zainwestować w Cursor 10 mld dolarów na rozwój wspólnych projektów.

W marcu 2026 r. firma Elona Muska złożyła dokumenty dotyczące wejścia na giełdę w USA. Nie jest jasne, czy ewentualne przejęcie Cursora nastąpi przed, czy po debiucie.

Polecamy: Elon Musk wzmacnia kontrolę nad SpaceX. Przejął udziały o wartości 1,4 mld dolarów

Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Mało strzelnic, mało amunicji. Warszawska Policja ma problem
Komenda Stołeczna Policji nie ma swojej strzelnicy. Funkcjonariusze muszą ćwiczyć w wynajmowanych obiektach. Niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja miała się poprawić.
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Handel skręca w stronę parków. To one dziś napędzają inwestycje
Parki handlowe dominują na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, odpowiadając za większość nowej podaży i projektów w budowie.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Francja przyspiesza zbrojenia. Nowa strategia i miliardy na armię
Paryż stawia na kompleksową modernizację sił zbrojnych – od nowych systemów rakietowych po rozwój obrony antydronowej. Plan wart setki miliardów euro pokazuje nie tylko skalę ambicji, ale też…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne roszady w grupie PZU. Iwona Wróbel nową szefową PZU Życie
Tydzień po wyborze szefa całej grupy rada nadzorcza powołała nowy skład zarządu spółki życiowej. Prezeską została doświadczona menedżerka. Zmian w kierownictwie jest jednak więcej.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cukiernia Sowa zakłada 10–12-procentowe wzrosty przychodów. „Perspektywy rozwoju rynku są obiecujące"
Sieć rodzinnych cukierni zapowiada inwestycje rzędu kilkudziesięciu mln zł w rozwój sieci sprzedaży, cyfryzację, nowe technologie oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. – Chcemy być pierwszym wyborem…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
UniCredit zachęca Commerzbank, by postawił na Niemcy i Polskę
Walka o kontrolę nad Commerzbankiem wchodzi w kolejną fazę. Włoski UniCredit nie tylko krytykuje strategię niemieckiego kredytodawcy, ale przedstawia swoją własną. Wyjątkowo mocno podkreśla w niej…
20.04.2026