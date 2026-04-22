SpaceX chce zainwestować w AI. Może przejąć startup Cursor za 60 mld dolarów

SpaceX ma porozumienie ze startupem Cursor, które może doprowadzić do przejęcia tego podmiotu za 60 mld dolarów – podała firma Elona Muska.

„SpaceX oraz Cursor ściśle ze sobą współpracują w celu stworzenia najlepszej na świecie sztucznej inteligencji do kodowania i pracy z wiedzą. Połączenie wiodącego produktu Cursor oraz dystrybucji do doświadczonych inżynierów oprogramowania z superkomputerem szkoleniowym Colossus SpaceX pozwoli nam budować najbardziej użyteczne modele na świecie" – wskazał producent rakiet i satelitów Starlink we wpisie na portalu X.

SpaceXAI and @cursor_ai are now working closely together to create the world’s best coding and knowledge work AI.



The combination of Cursor’s leading product and distribution to expert software engineers with SpaceX’s million H100 equivalent Colossus training supercomputer will… — SpaceX (@SpaceX) April 21, 2026

Jak podano we wpisie, firma uzyskała prawo do przejęcia startupu w 2026 r. za kwotę 60 mld dolarów. Alternatywnie ma zainwestować w Cursor 10 mld dolarów na rozwój wspólnych projektów.

W marcu 2026 r. firma Elona Muska złożyła dokumenty dotyczące wejścia na giełdę w USA. Nie jest jasne, czy ewentualne przejęcie Cursora nastąpi przed, czy po debiucie.

