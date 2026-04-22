SpaceX chce zainwestować w AI. Może przejąć startup Cursor za 60 mld dolarów
SpaceX ma porozumienie ze startupem Cursor, które może doprowadzić do przejęcia tego podmiotu za 60 mld dolarów – podała firma Elona Muska.
„SpaceX oraz Cursor ściśle ze sobą współpracują w celu stworzenia najlepszej na świecie sztucznej inteligencji do kodowania i pracy z wiedzą. Połączenie wiodącego produktu Cursor oraz dystrybucji do doświadczonych inżynierów oprogramowania z superkomputerem szkoleniowym Colossus SpaceX pozwoli nam budować najbardziej użyteczne modele na świecie" – wskazał producent rakiet i satelitów Starlink we wpisie na portalu X.
Jak podano we wpisie, firma uzyskała prawo do przejęcia startupu w 2026 r. za kwotę 60 mld dolarów. Alternatywnie ma zainwestować w Cursor 10 mld dolarów na rozwój wspólnych projektów.
W marcu 2026 r. firma Elona Muska złożyła dokumenty dotyczące wejścia na giełdę w USA. Nie jest jasne, czy ewentualne przejęcie Cursora nastąpi przed, czy po debiucie.
