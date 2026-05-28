28.05.2026

Wyniki Orlenu za I kwartał 2026 r. Polski gigant paliwowy z zyskiem znacznie powyżej szacunków

Skorygowana EBITDA LIFO grupy Orlen w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosła 14,08 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 23 proc. – poinformował koncern. Wynik jest powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali go na 13,36 mld zł.

W pierwszym kwartale 2026 r. grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 75,77 mld zł (wzrost rok do roku o 2,9 proc.). Analitycy spodziewali się przychodów w wysokości 74,23 mld zł.

Zysk netto koncernu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął na koniec marca 8,08 mld zł, a analitycy szacowali go na 6,46 mld zł.

W pierwszym kwartale Orlen przeznaczył na inwestycje 5,4 mld zł, w tym po 1,8 mld zł w segmentach Upstream & Supply oraz Downstream, a 1,4 mld zł w Energy.

Orlen zyskiwał na zmiennym rynku energii

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara wskazał, że początek roku upłynął pod znakiem dużej niestabilności i bezprecedensowej zmienności na światowych rynkach energii.

– Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności, konsekwentnie zwiększając udział rynków zagranicznych w przychodach detalicznych grupy – powiedział.

– Miniony kwartał pokazał siłę fundamentów finansowych Orlenu i wysoką odporność naszego biznesu na zmienne otoczenie rynkowe. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźników finansowych, co zwiększa naszą zdolność do realizacji strategicznych projektów – dodał Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.

W pierwszym kwartale 2026 r. grupa Orlen wygenerowała 8,5 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA wyniósł (-) 0,04.

Segment Upstream & Supply osiągnął zysk EBITDA na poziomie 5 mld zł. Średnia dzienna produkcja węglowodorów wyniosła w tym czasie 202 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boe).

Na wynik segmentu Downstream, który wyniósł 3,1 mld zł EBITDA LIFO, istotny wpływ miał wysoki przerób ropy we wszystkich rafineriach grupy – łącznie 9,4 mln ton. Jednocześnie – jak podał Orlen – petrochemia nadal funkcjonowała w wymagających warunkach rynkowych.

4,7 mld zł EBITDA wypracował segment Energy. Wpływ na to miała przede wszystkim wyższa produkcja ciepła (o 11 proc. r/r) oraz energii elektrycznej (o 10 proc. r/r), w tym z odnawialnych źródeł (o 4 proc. r/r), oraz zwiększona dystrybucja energii elektrycznej i gazu.

Segment Consumers & Products, który integruje sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych, osiągnął 1,7 mld zł EBITDA. To efekt głównie wzrostu sprzedaży paliw, gazu i energii elektrycznej.

Źródło: PAP

Stacja paliw Orlenu. Fot.: Orlen
