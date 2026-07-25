Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia sezon 3 Odc. 4
Polscy pracownicy coraz rzadziej czują się doceniani. Ile kosztuje brak prostego „dziękuję”?
– Podziękowanie i doceniający feedback aktywują ten sam obszar mózgu co podwyżka czy bonus finansowy. Z punktu widzenia organizmu, mimo że są to różne formy nagrody, wywołują tę samą reakcję biochemiczną – mówi Tomasz Józefacki, CEO Nais. Jednak Polki i Polacy czują się niedoceniani, w związku z czym spada ich zaangażowanie w pracę.
25.07.2026, 04:07
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Polacy czują się doceniani w pracy.
- Jak to wpływa na ich zaangażowanie w pracę.
- Dlaczego polska kadra nie potrafi dziękować i chwalić.