ING publikuje wyniki. Zarząd banku zarekomenduje wypłatę dywidendy

Ze wstępnych wyników ING wynika, że bank osiągnął w IV kw. zysk netto 1,37 mld zł i 4,63 mld zł w całym 2025 r. To wyniki lepsze od spodziewanych przez rynek. Zarząd przekazał, że będzie rekomendował wypłatę dywidendy.

Zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1,37 mld zł w IV kw. – wynika z wstępnych, niezaudytowanych wyników. To wynik o 4,8 proc. wyższy r/r i wyraźnie lepszy od konsensusu rynkowego, który przewidywał 1,19 mld zł.

Łącznie w całym 2025 r. zysk netto banku sięgnął 4,63 mld zł, o 6 proc. więcej r/r.

Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 24,6 proc. w porównaniu z 26,7 proc. w 2024 r. Marża odsetkowa netto spadła z 3,52 proc. do 3,27 proc.

Wyniki z tytułu odsetek w IV kw. wyniosły 2,3 mld zł, a z prowizji – niemal 600 mln zł. W całym 2025 r. było to odpowiednio 8,9 mld zł (+1,7 proc.) i 2,4 mld zł (+2,8 proc.). Z kolei koszty wzrosły o 8,2 proc. do 5,1 mld zł.

Wartość kredytów wzrosła w 2025 r. o 8,2 proc. r/r, a depozytów – o 7 proc. Z kolei należności brutto od klientów detalicznych wzrosły o 12,8 proc., a od klientów korporacyjnych – o 4,8 proc. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 8,3 proc., a klientów korporacyjnych o 5,2 proc.

Zysk przypadający na jedną akcję za 2025 r. wyniósł 35,59 zł.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 75 proc. zysku jednostkowego banku za 2025 r.” – zakomunikował bank.

Zapewnia także, że spełnia wymogi umożliwiające wypłatę zysku, ale nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego, które potwierdza możliwość wypłaty dywidendy.

