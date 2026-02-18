Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
18.02.2026 13:28

KE wyraziła zgodę na przejęcie kontroli nad Goldman Sachs TFI przez Grupę ING

Komisja Europejska (KE) wyraziła zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Goldman Sachs TFI w Polsce przez ING Group – podała KE w komunikacie.

„Komisja stwierdziła, że zgłoszona transakcja nie wzbudzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę ograniczoną połączoną pozycję rynkową przedsiębiorstw wynikającą z planowanej transakcji. Zgłoszona transakcja została zbadana w ramach uproszczonej procedury przeglądu połączenia" – napisano w komunikacie.

W listopadzie 2025 r. ING Bank Śląski poinformował, że podpisał umowę mającą na celu przejęcie kontroli nad Goldman Sachs TFI. Jak wówczas podano, zamknięcie transakcji oczekiwane było w pierwszej połowie 2026 r.

Bank podał, że podpisał z Goldman Sachs Asset Management International Holdings przedwstępną umowę zakupu, na podstawie której zobowiązał się nabyć 115,5 tys. akcji Goldman Sachs TFI, reprezentujących 55 proc. akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI.

Cena za 55 proc. akcji w kapitale zakładowym GS TFI została ustalona na 396 mln zł. Jak wskazano wówczas, ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o prognozowany ekwiwalent dywidendy za okres od 1 stycznia 2026 r. do miesiąca poprzedzającego zamknięcie transakcji.

Obecnie, ING Investment Holding (Polska), spółka w 100 proc. zależna od banku, posiada 94,5 tys. akcji w kapitale zakładowym GS TFI reprezentujących 45 proc. jej kapitału. Po zamknięciu transakcji, grupa będzie posiadać 100 proc. kapitału zakładowego GS TFI, a bank stanie się bezpośrednim podmiotem dominującym wobec GS TFI.

Źródło: PAP

Siedziba grupy ING w Amsterdamie
Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Goldman Sachs TFI w Polsce przez ING Group Fot. Lina Selg/Bloomberg via Getty Images
