Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 13:18

Gaz bardziej wrażliwy na wojnę na Bliskim Wschodzie niż ropa

Rynek gazu jest bardziej wrażliwy na konflikt na Bliskim Wschodzie niż rynek ropy – zapewniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To efekt braku infrastruktury do przesyłania gazu.

Dla Unii Europejskiej, w tym Polski, zagrożeniem nie jest brak bezpieczeństwa dostaw ropy i gazu, tylko skutki wzrostu ich cen. Według Goldman Sachs mogą pójść one w górę nawet o 130 proc.

Przeczytaj więcej: Konflikt na Bliskim Wschodzie podbija ceny. Żywność i paliwa mogą zdrożeć

Znaczna część ropy naftowej trafia do UE z Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Tymczasem kraje dotknięte blokadą Cieśniny Ormuz eksportowały do Unii tylko 7 proc. całości dostaw surowca. Największym eksporterem z regionu jest Arabia Saudyjska – 48 proc. ropy dostarczanej do Polski pochodziło w 2025 r. z tego kraju. Większość jednak omijała cieśninę.

„Wzrost cen ropy może jednak zostać częściowo zneutralizowany zapowiadanym wzrostem wydobycia ropy przez państwa OPEC+ od kwietnia. Jednak ryzyko znacznego wzrostu inflacji i wystąpienia konsekwencji gospodarczych z tym związanych rośnie w sytuacji przedłużania się konfliktu” – oceniają eksperci PIE.

Przeczytaj też: Ceny ropy idą w górę. Zapowiedzi USA nie pomagają

Analitycy zauważają, że funkcjonujące na Bliskim Wschodzie ropociągi pozwalają częściowo omijać Cieśninę Ormuz.

Takiej infrastruktury nie ma jednak dla eksportu gazu z regionu, szczególnie z Kataru. Dlatego konsekwencje na rynku gazu są poważniejsze niż na rynku ropy naftowej. Ponadto problemem mogą okazać się ograniczone możliwości magazynowania surowców, a w konsekwencji wstrzymanie produkcji” – tłumaczą.

Eksperci przypominają jednak, że w III kw. 2025 r. niemal 60 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG) trafiło do UE z USA, a jedynie 6 proc. z Kataru. Jak dodali, w przypadku Polski było to 16 proc.

Źródło: PAP

Giełdy reagują na atak na Iran. Jak inwestorzy chcą zarobić na konflikcie?
Na zdjęciu gazociąg
Funkcjonujące na Bliskim Wschodzie ropociągi pozwalają częściowo omijać Cieśninę Ormuz.
Fot. Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Marsh chce znowu urosnąć dwucyfrowo. „Nie ma już dużych firm, które nie korzystają z usług brokerów"
Polskie firmy coraz rzadziej pytają, czy się ubezpieczać, a coraz częściej – jak szeroko. Cyberataki, D&O i zerwane łańcuchy dostaw zmieniają krajobraz rynku, na którym brokerzy rozdają karty. Marsh, największy z nich, chce w 2026 r. urosnąć o kolejne kilkanaście procent.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (marzec 2026 r.)
Lokaty półroczne nie dają o sobie zapomnieć. Można na nich zyskać ponad 6 proc. w skali roku. Sprawdziliśmy, którą ofertę najlepiej wybrać.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak (nie) działają czujki rozdawane przez strażaków? Szokujące nagrania i kontrowersje wokół przetargu
Do redakcji XYZ trafiły nagrania dokumentujące zastrzeżenia wobec czujek dymu i tlenku węgla rozdawanych w ramach rządowego programu. Strażacy mówią o realnych obawach dotyczących skuteczności sprzętu, który ma chronić życie. Sprawdzamy kulisy przetargu i koszt zakupu urządzeń.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Odbicie na giełdzie. Akcje CD Projekt rosły najszybciej. Dzień na GPW 4 marca 2026 r.
Środowa sesja na GPW upłynęła w zupełnie innej atmosferze od wtorkowej. Główne indeksy warszawskiego parkietu wzrosły, ponieważ inwestorzy skorzystali z wczorajszej obniżki cen.
04.03.2026