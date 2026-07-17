Kategoria artykułu: Biznes
Qemetica wyda 380 mln zł na nową warzelnię soli w Janikowie. Ona też trafi na sprzedaż
Polski koncern Qemetica jest w trakcie sprzedaży biznesu solnego niemieckiemu K+S, a jednocześnie pozyskał dotację na budowę warzelni soli w Janikowie. Sprzedaż tych aktywów wywołała niepokój wśród załogi pobliskich kopalń soli Solino.
17.07.2026, 05:15
Nowa warzelnia soli stanie obok starego zakładu solnego Qemetiki w Janikowie i ma w przyszłości zastąpić obecną instalację produkcyjną. Fot. K+S
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są szczegóły inwestycji realizowanej w Janikowie.
- Dlaczego Qemetica zdecydowała się na sprzedaż biznesu solnego.
- Dlaczego załoga spółki Solino chce uznać aktywa Qemetiki za strategiczne dla kraju.