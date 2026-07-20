Rzecznik Finansowy chce ujednolicić polisy. Ubezpieczyciele mówią o końcu konkurencji
Rzecznik Finansowy wraca do pomysłu ujednolicenia definicji stosowanych w polisach, m.in. w ubezpieczeniach domów i samochodów. Podobne rozwiązania funkcjonują już we Francji i krajach skandynawskich, jednak większość polskich ubezpieczycieli ostrzega, że unifikacja zabije konkurencyjność.
20.07.2026, 05:30
Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak uważa, że nadszedł czas na ujednolicenie pojęć takich jak kradzież czy zalanie. Jego zdaniem ograniczy to liczbę skarg klientów na praktyki ubezpieczycieli. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są trzy główne sposoby ujednolicenia definicji pojęć w ubezpieczeniach.
- Dlaczego prezesi PZU i Warty uważają, że pełna standaryzacja definicji zaszkodzi klientom.
- Którzy gracze chwalą inicjatywę i jakie granice ewentualnej standaryzacji postulują.