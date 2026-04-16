Spadki na GPW. PGE traci po publikacji wyników. Notowania 16 kwietnia 2026 r.

Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem korekty. Główne indeksy zanotowały spadki po kilku dniach wzrostów. Traciły między innymi spółki energetyczne oraz z sektora bankowego.

Martyna Maciuch - autor artykułu - profil
16.04.2026, 17:52
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Po kilku dniach wzrostów, czwartkowa sesja przyniosła spadki głównych indeksów warszawskiej giełdy. Na zdjęciu siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Fot. PAP/Leszek Szymański

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Ile wyniosły notowania najważniejszych indeksów GPW na zamknięciu w czwartek, 16 kwietnia 2026 r.
  2. Które sektory należały do najsłabszych na GPW podczas czwartkowej sesji.
  3. Jakie dane najmocniej wpływają na notowania na warszawskiej giełdzie.
Po kilku dniach wzrostów, czwartkowa sesja przyniosła spadki głównych indeksów warszawskiej giełdy. Rynkowi ciążyły m. in. spadki spółek z sektora bankowego i energetycznego.

Indeks WIG20 na zamknięciu wyniósł 3649,5 pkt., o 0,45 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Indeks WIG stracił 0,48 proc. i wyniósł na zamknięciu 133306,68 pkt. Spadki zanotowały także indeksy mWIG40 oraz sWIG80. Pierwszy z nich spadł o 0,63 proc. do 9178,15 pkt., a drugi – o 0,24 proc. do 30759,44 pkt.

W czwartek indeks WIG zniżkował pierwszy raz od sześciu sesji. Indeks sWIG80 miał za sobą cztery wzrostowe dni z rzędu. Od 8 kwietnia do zamknięcia 15 kwietnia indeks WIG20 wzrósł o 7,3 proc., WIG zwyżkował o 7,1 proc., mWIG40 zyskał 7 proc., a sWIG80 poszedł do góry o 3,6 proc.

Traciły banki i spółki energetyczne

W trakcie sesji 16 kwietnia do najsłabszych indeksów sektorowych należał WIG Energia. Zanotował on spadek o 2,05 proc. do 4727,99 pkt. Z trzech największych spółek tego indeksu najmocniej spadł kurs Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Grupa opublikowała w środę po zamknięciu notowań wyniki za 2025 r. Zgodnie z raportem, spółka zanotowała 3,5 mld zł straty netto. W 2024 r. PGE miała stratę na poziomie 2,7 mld zł.

Zarząd PGE podał w czwartek, że we wrześniu planuje przedstawić aktualizację strategii spółki. Grupa podała także, że planuje w 2026 r. zwiększyć o kilkadziesiąt procent poziom wydatków inwestycyjnych. W 2025 r. wydatki inwestycyjne PGE wyniosły 11,5 mld zł. Znaczący wzrost inwestycji PGE przewiduje zwłaszcza w energetyce odnawialnej. Inwestycje będą obejmowały budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 oraz magazyny energii.

PGE straciła w czwartek najmocniej ze spółek WIG20. Kurs akcji spółki spadł o 2,76 proc. do 10,755 zł za walor.

Do najsłabszych spółek należały w czwartek także banki. Jeszcze we wtorek indeks sektorowy WIG Banki zanotował rekordowy poziom. W czwartek kursy banków grupowanych w indeksach WIG20 i mWIG40 spadały. O 2,56 proc. wzrósł z kolei kurs objętego indeksem sWIG80 Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Grupa BOŚ podała rano wyniki za 2025 r. Zgodnie z publikacją, grupa zanotowała zysk netto na poziomie 124,5 mln zł, o 56,3 proc. więcej niż w 2024 r.

W obrębie WIG20 najmocniej w czwartek zyskała spółka CD Projekt Jej kurs wzrósł o 2,47 proc. do 277,70 zł za akcję.

Korekta na GPW. Rynek pozostaje w trendzie wzrostowym

Zdaniem analityka Domu Maklerskiego XTB Mikołaja Sobierajskiego, mimo czwartkowych spadków, rynek pozostaje jednak w trendzie wzrostowym. „Dzisiejsza sesja ma charakter technicznej korekty oraz naturalnego 'oddechu' po wcześniejszym ruchu w górę. Nie widać oznak odwrócenia trendu, a raczej rotację kapitału i selektywną realizację zysków" – napisał w komentarzu do czwartkowych notowań Mikołaj Sobierajski.

Jego zdaniem w takich warunkach kluczowe dla dalszego kierunku rynku będą kolejne dane makroekonomiczne, sytuacja geopolityczna oraz otoczenie globalne. Stabilność tego ostatniego mogłaby pozwolić na kontynuację dotychczasowego trendu wzrostowego na warszawskim parkiecie – wskazał analityk.

GUS rewiduje szacunek PKB

Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował zrewidowane dane o PKB. Jak podał GUS, w czwartym kwartale 2025 r. polska gospodarka rosła w tempie 4,1 proc., a nie 4 proc. GUS zmienił też szacunek wzrostu PKB za 2024 r. i podniósł go z 3,0 na 3,2 proc. Ta rewizja podwyższa punkt startowy dla prognoz na 2026 r.„Nawet, gdyby PKB był w stagnacji przez cały rok, efekt przeniesienia (carryover) dałby prawie 2 pkt. proc. 'statystycznego' wzrostu gospodarczego w tym roku" – wskazali po odczycie analitycy banku Pekao.

Narodowy Bank Polski opublikował dane o inflacji bazowej. Wskaźnik w marcu 2026 r. wzrósł do 2,7 proc. w ujęciu rocznym, przewyższając o 0,1 pkt. proc. prognozy rynkowe.

Do najistotniejszych danych makro z zagranicy należał m. in. odczyt inflacji w strefie euro (wzrost do 2,6 proc. w marcu, powyżej konsensusu na poziomie 2,5 proc.). Lepszy od prognoz okazał się odczyt PKB Chin w pierwszym kwartale 2026 r. Gospodarka tego kraju rosła w tempie 5 proc. w ujęciu rocznym w porównaniu z oczekiwanym wzrostem na poziomie 4,8 proc. Oczekiwania analityków przebiły także dane o rynku pracy w USA. Liczba nowych wniosków o zasiłek w ubiegłym tygodniu wyniosła 207 tys. Analitycy spodziewali się, że będzie ich 213 tys. po 218 tys. w poprzednim tygodniu.

Nadal bez przełomu w sprawie porozumienia między USA a Iranem

Jeśli chodzi o otoczenie geopolityczne, wpływające na inwestorów, ministerstwo spraw zagranicznych Pakistanu, który gościł przedstawicieli Iranu i USA podczas rozmów pokojowych, podało, że termin potencjalnej kolejnej tury negocjacji nie został jeszcze wyznaczony. Pakistańska dyplomacja podała także, że nie ma informacji na temat miejsca, w którym miałyby toczyć się negocjacje. Rzecznik resortu spraw zagranicznych w Islamabadzie podkreślił jednak, że zarówno Waszyngton, jak i Teheran chcą dalszych rozmów.

Dowódca pakistańskiej armii spotkał się w środę w Teheranie z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Był to kolejny krok dyplomatyczny, mający na celu złagodzenie napięć i zorganizowanie drugiej rundy negocjacji. Choć w trakcie rozmów marszałka Asima Munira udało się dokonać pewnego postępu, to fundamentalne kwestie, dotyczące polityki nuklearnej, pozostają sporne – przekazał agencji Reuters wysokiej rangi irański urzędnik. Jak dodał, pojawiły się jednak nadzieje na przedłużenie zawieszenia broni i przeprowadzenie drugiej rundy rozmów.

Dzień po tym szef Pentagonu Pete Hegseth wygłosił oświadczenie, w którym zwrócił się do Iranu, by „wybrał mądrze” i zawarł porozumienie z USA. W przeciwnym razie amerykańskie siły wznowią działania zbrojne, w tym zbombardują infrastrukturę energetyczną – podał Hegseth.

Termin dwutygodniowego zawieszenia broni między USA a Iranem upływa 22 kwietnia.

Źródło: PAP/XYZ

Główne wnioski

  1. Po kilku dniach wzrostów, główne indeksy warszawskiego parkietu zamknęły czwartkową sesję na minusie.
  2. Największy spadek w indeksie WIG20 zanotowała Polska Grupa Energetyczna. PGE zwiększyła w 2025 r. stratę netto do blisko 3,5 mld zł.
  3. Czwartkowe spadki mają charakter korekty. Trend na rynku nadal pozostaje wzrostowy – uważa analityk XTB Mikołaj Sobierajski.