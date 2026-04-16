Inflacja bazowa wzrosła, przewyższając prognozy rynkowe

W marcu tempo wzrostu inflacji bazowej, która nie uwzględnia cen żywności i energii, wyniosło 2,7 proc. r/r – poinformował Narodowy Bank Polski. Jest to wskaźnik wyższy od tego odnotowanego w lutym – wówczas 2,5 proc. – oraz wyższy od prognoz rynkowych o 0,1 pkt proc.

Inflacja z wyłączeniem cen administrowanych wyniosła natomiast 2,7 proc. Dynamika wzrostu cen z wyłączeniem tych najbardziej zmiennych wyniosła w marcu 3 proc. Bank centralny przekazał również, że inflacja minus 15 proc. średniej obciętej wyniosła 2,9 proc.

W każdym przypadku marcowe odczyty przyniosły wzrosty. Inflacja z wyłączeniem cen administrowanych w lutym wyniosła 1,6 proc., wskaźnik nie uwzględniających cen najbardziej zmiennych wyniosła z kolei 2,3 proc., a inflacja minus 15 proc. średniej obciętej wyniosła przed miesiącem 2,2 proc.

