Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.04.2026
NEWSROOM XYZ
15.04.2026 22:34

Grupa PGE miała w 2025 r. niemal 3,5 mld zł straty netto

Grupa PGE miała w 2025 roku 3 mld 497 mln straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej - podała spółka w środę raporcie rocznym. Rok wcześniej strata wynosiła 2 mld 698 mln zł.

Dodano, że grupa osiągnęła w 2025 r. powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 12 mld 892 mln zł, co oznacza wzrost względem 11 mld 343 mln zł rok wcześniej. Spółka ograniczyła także ekonomiczne zadłużenie netto o 1 mld 395 mln zł, do poziomu 15 mld 809 mln zł.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie prasowym prezes Dariusz Lubera, wyniki potwierdzają konsekwentną realizację strategii oraz stanowią solidną podstawę do dalszego zwiększania inwestycji, szczególnie w energetykę gazową, odnawialne źródła energii – w tym morską energetykę wiatrową – oraz magazynowanie energii i dystrybucję.

Nakłady inwestycyjne grupy w 2025 r. wzrosły do 11 mld 543 mln zł z 10 mld 346 mln zł rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej netto w grupie spadła do 55,2 TWh z 56,16 TWh rok wcześniej. Wyraźnie wzrosła produkcja z gazu (o 49 proc. r/r do 9,18 TWh), przy spadkach w energetyce opartej na węglu brunatnym i kamiennym. Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 2,41 TWh.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.

Źródło: PAP

Logo Polskiej Grupy Energetycznej na jednym z budynków spółki
Logo Polskiej Grupy Energetycznej na jednym z budynków spółki
