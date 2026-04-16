16.04.2026 09:00

Chiński PKB zaskoczył w górę. Popyt krajowy kuleje

Tempo wzrostu chińskiej gospodarki w I kw. 2026 r. wyniosło 5 proc. r/r – poinformował tamtejszy urząd statystyczny. Jest to wskaźnik wyższy od rynkowych prognoz, które zakładały dynamikę na poziomie 4,8 proc.

W ujęciu miesiąc do miesiąca PKB Chin wzrósł o 1,3 proc., co było zgodne z konsensusem rynkowym. Jeszcze w IV kw. 2025 r. chińska gospodarka rozwinęła się w tempie 4,5 proc. r/r i 1,2 proc. m/m.

Motorem napędowym PKB Państwa Środka na początku bieżącego roku był eksport. W pierwszych trzech miesiącach roku wzrósł on o 14,7 proc. r/r. Dane te mogą zostać odebrane przez chińskie władze pozytywnie, szczególnie z uwagi na zawirowania wywołane konfliktem zbrojnym USA i Izraela z Iranem. Chiny, podobnie jak znaczna część krajów azjatyckich, są odbiorcą surowców energetycznych od państw Zatoki Perskiej, a łańcuch dostaw został zaburzony po blokadzie cieśniny Ormuz.

Problemem chińskiej gospodarki pozostaje słaby popyt krajowy. Sprzedaż detaliczna w marcu spowolniła do 1,7 proc. r/r z 2,8 proc. odnotowanych w lutym. Jednocześnie był to odczyt niższy od prognoz rynkowych, zakładających wzrost o 2,3 proc.

Opisywane dane spełniają założenia władz Chin, które ustaliły tegoroczny cel wzrostu gospodarczego w przedziale od 4,5 do 5 proc. Wskazany plan zakłada najniższe tempo wzrostu PKB od 1991 r.

Figurka chińskiego smoka na tle banknotów o nominale stu juanów
Tempo wzrostu chińskiej gospodarki w I kw. 2026 r. wyniosło 5 proc. Fot. Max Zolotukhin / Getty Images
