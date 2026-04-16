Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.04.2026
16.04.2026 11:56

Inflacja w strefie euro wzrosła w marcu do 2,6 proc.

Inflacja w strefie euro w marcu 2026 r. wyniosła 2,6 proc. w ujęciu rocznym – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. To wzrost w porównaniu z lutowym odczytem na poziomie 1,9 proc.

W marcu 2025 r. roczna stopa inflacji w strefie euro wynosiła 2,2 proc.

Najbardziej w strefie euro w marcu podrożała energia – o 5,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 7 proc. w porównaniu z lutym.

Największy wpływ na inflację miały jednak usługi, które podrożały o 3,2 proc. w ujęciu rocznym. Ten sektor odpowiadał za wzrost wskaźnika inflacji o 1,49 pkt. proc. – podał Eurostat. Wzrost cen energii był odpowiedzialny za wzrost inflacji o 0,48 pkt. proc. Żywność, alkohol i tytoń odpowiadały za podwyższenie wskaźnika o 0,45 pkt. proc., a towary z wyłączeniem energii o 0,13 pkt. proc.

W całej UE inflacja w marcu wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w porównaniu z 2,1 proc. w lutym 2026 r. i 2,5 proc. w marcu 2025 r.

Najniższą inflację spośród krajów UE miały w marcu Dania (1 proc.), Czechy, Cypr oraz Szwecja (po 1,5 proc.)

Najwyższy poziom wzrostu cen konsumenckich zanotowano w Rumunii (9 proc.), Chorwacji (4,6 proc.) i na Litwie (4,4 proc.).

W porównaniu z lutym 2026 r. inflacja spadła w trzech państwach członkowskich. W jednym pozostała taka sama, a w pozostałych 23 wzrosła.

Eurostat podaje dane o inflacji w ujęciu HICP (według zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych skonstruowanego dla wszystkich państw członkowskich UE).

W Polsce inflacja w tym ujęciu wyniosła 3,2 proc. w ujęciu rocznym oraz 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym – podał Eurostat. Mierzona przez GUS inflacja CPI wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym oraz 1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Inflacja w strefie euro w marcu 2026 r. wyniosła 2,6 proc. w ujęciu rocznym – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W porównaniu z lutym najbardziej podrożała energia.
