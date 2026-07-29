Spółki masowo uciekają z giełdy w Londynie. A debiutów jak na lekarstwo
Z każdym rokiem prestiż giełdy w Londynie słabnie. W ciągu dekady uciekło z niej aż 800 spółek. Tym samym jedna trzecia rynku wyparowała, bo debiutów prawie nie było. Trend bezlitośnie nabiera rozpędu.
29.07.2026, 03:43
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat FTSE 100, czyli główny indeks brytyjskich akcji, podskoczył o 55 proc. To dobry wynik, ale znacznie niższy od tego, który wygenerowały amerykański S&P 500 i polski WIG20. Fot. James Manning/PA Images via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego spółki opuszczają londyńską giełdę i wybierają przede wszystkim Nowy Jork.
- Co sprawiło, że LSE w ciągu dekady straciła jedną trzecią notowanych firm.
- Dlaczego brytyjscy inwestorzy i fundusze coraz częściej lokują kapitał poza Wielką Brytanią.