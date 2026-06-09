Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Tauron w dół, Dino liderem wzrostów WIG20. Dzień na GPW 9 czerwca 2026 r.
Wtorek upłynął na GPW w większości pod znakiem wzrostów. Główne indeksy – poza mWIG40 – zakończyły dzień na plusie. Globalnie rynki pozostają pod wpływem zbliżającego się wielkimi krokami debiutu giełdowego SpaceX.
09.06.2026, 17:59
We wtorek na warszawskiej giełdzie przeważały spadki. Fot. Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak upłynęła wtorkowa sesja na GPW.
- Które spółki WIG20 zanotowały we wtorek najwyższe wzrosty, a które najwyższy spadki kursu.
- Co znajduje się obecnie w centrum zainteresowań inwestorów giełdowych.