Tauron w dół, Dino liderem wzrostów WIG20. Dzień na GPW 9 czerwca 2026 r.

Podczas wtorkowej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) większość głównych indeksów notowała wzrosty. Rynek ciągnęły w górę m. in. spółki z sektora finansowego. Zwyżkował także segment odzieżowy.

Indeks WIG20 zakończył notowania ze wzrostem o 0,32 proc. do 3640,31 pkt. WIG wzrósł na zamknięciu o 0,13 proc. do 135462,74 pkt. Indeks sWIG80 zanotował wzrost o 0,11 proc. do 31790,06 pkt. Z kolei o 0,46 proc. spadł indeks mWIG40. Indeks wynosił na zamknięciu 9521,37 pkt.

Zdaniem Konrada Ryczko, maklera i analityka BM BOŚ, wzrosty notowane podczas wtorkowej i poniedziałkowej sesji były korektą spadków z piątku.

– Wczoraj na giełdzie mieliśmy niższe otwarcie, ale potem już cała sesja była pod znakiem odbicia i dzisiaj jest to kontynuowane (...). Widzimy, że eurodolar odbija, w konsekwencji dolar jest słabszy, odbijają rynki wschodzące, również u nas jest trochę lepszy klimat – skomentował Konrad Ryczko w rozmowie z PAP Biznes.

Rynek żyje debiutem SpaceX . I zaczyna liczyć pieniądze

Zdaniem analityka, w najbliższym czasie rynki będą pod wpływem zapowiadanego na piątek debiutu SpaceX – firmy Elona Muska z branży kosmicznej – na amerykańskiej giełdzie.

– Wszyscy czekamy na piątek i na debiut SpaceX. Oczekiwania rynku są pozytywne. Raczej zakłada się, że akcje SpaceX powinny drożeć, przynajmniej w ciągu pierwszych paru sesji – powiedział Konrad Ryczko.

Wartość oferty SpaceX wynosi 75 mld dolarów. Zdaniem analityka ta wysokość będzie testem dla szerokiego rynku.

– To jest duża kwota, którą trzeba zebrać z rynku. Poza tym są zapowiedziane kolejne duże IPO w segmentach związanych z AI – czyli Anthropic i OpenAI. Do tego dochodzi oferta wtórna Google na 85 mld dolarów. Wydaje mi się, że jest to największa paczka zapotrzebowania płynnościowego na rynku od 2021 r. z potencjałem na przebicie, jeżeli będą kolejne oferty. Wydaje mi się, że są lekkie rynkowe powątpiewania, skąd ten kapitał wziąć – wskazał Konrad Ryczko.

Jak dodał, chociaż świat inwestorów żyje IPO firmy Muska, na polski rynek wpływ wyczekiwanego debiutu powinien być jednak raczej niewielki.

– Mamy niewiele kosmicznych spółek, właściwie to są to tylko Creotech i Scanway. Jeżeli mielibyśmy szukać bezpośredniego przełożenia, to ewentualne dwucyfrowe wzrosty SpaceX mogłyby polepszyć klimat dla Creotechu – skomentował analityk BM BOŚ.

Kurs Creotechu we wtorek na czerwono

We wtorek Creotech Instruments zamknął dzień ze spadkiem o 1,54 proc. Przed otwarciem notowań spółka poinformowała, że po przeprowadzeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu ustalono cenę emisyjną akcji serii M na 740 zł. Inwestorom zaoferowano 650 tys. akcji.

Na otwarciu sesji kurs spółki rósł o kilka proc., jednak w kilkanaście minut spadł i w trakcie sesji oscylował wokół poziomu odniesienia. Na zamknięciu wyniósł 765 zł. Spółka notowała wysokie obroty – wyższe notowały we wtorek jedynie KGHM, PKO BP, Orlen i Pekao.

Od początku tego roku do poniedziałkowego zamknięcia akcje Creotech podwoiły swoją wartość. Natomiast od 1 czerwca do 8 czerwca staniały o ok. 25 proc.

Dino liderem wzrostów w WIG20

W obrębie indeksu WIG20 najmocniej we wtorek wzrósł kurs Dino Polska. Akcje spółki poszły w górę o 1,97 proc.

Przez większość sesji najmocniej rósł kurs Modivo. Akcje spółki szły w górę w ciągu dnia o 2,8 proc. Notowania spółka zakończyła jednak ze wzrostem o 1,53 proc. wobec poprzedniego zamknięcia. Kurs Modivo od roku znajduje się w trendzie spadkowym i w tym czasie obniżył się o 65 proc.

Najmocniejszy spadek wśród spółek indeksu zanotował Tauron. Kurs koncernu energetycznego spadł o 1,85 proc. O 1,52 proc. zniżkowały także akcje PGE. Indeks WIG Energia spadł we wtorek o 1,74 proc. i był jednym z najsłabszych branżowych wskaźników.

O 1,34 proc. poszły w dół akcje KGHM Polska Miedź. We wtorek zwyczajne walne zgromadzenie spółki zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2025 r. 300 mln zł. Na jedną akcję dywidenda wyniesie 1,5 zł. Pozostałą kwotę z zysku – który wyniósł ponad 1,9 mld zł – przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

Źródło: PAP/XYZ