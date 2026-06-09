OpenAI wejdzie na giełdę. Startup złożył wniosek o IPO

Firma OpenAI, twórca chatbota ChatGPT, poinformowała w poniedziałek, że „w ostatnim czasie” złożyła wniosek o wejście na giełdę w komisji papierów wartościowych USA (SEC). Nie wiadomo, kiedy miałby nastąpić jej debiut giełdowy.

Złożenie dokumentów otwiera OpenAI drogę do debiutu giełdowego już tej jesieni, ale startup przekazał, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej terminu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) – zauważył „Wall Street Journal”.

W poniedziałkowym oświadczeniu firma stwierdziła, że „może minąć jeszcze trochę czasu” zanim zadebiutuje na giełdzie. Istnieją „działania, które chcemy podjąć i które najprawdopodobniej łatwiej realizować jako firma prywatna” – tłumaczono. „To jednak (wiąże się ze) złożonym zestawem kompromisów i daje nam możliwość wcześniejszego wejścia na giełdę, jeśli okaże się to najlepszym rozwiązaniem” – dodano.

Oczekuje się, że OpenAI może być trzecim w tym roku debiutem giełdowym o wycenie przekraczającej bilion dolarów – po wejściu na giełdę spółek SpaceX Elona Muska oraz konkurencyjnej firmy z branży sztucznej inteligencji Anthropic – zauważył „Washington Post”.

Anthropic poinformowała o złożeniu wniosku o wejście na giełdę w ubiegły poniedziałek. Debiut giełdowy SpaceX może nastąpić w najbliższy piątek – podała CNN.

Jeśli oferta publiczna OpenAI zakończy się sukcesem, firma od razu dołączy do 15 najcenniejszych przedsiębiorstw na świecie. Debiut giełdowy umożliwiłby jej także pozyskanie miliardów dolarów na finansowanie rozwoju oraz eksploatacji zaawansowanych modeli AI – podkreślił dziennik „Washington Post”. Firma zapoczątkowała wyścig w branży sztucznej inteligencji, gdy w 2022 r. roku wypuściła narzędzie ChatGPT.

Źródło: PAP

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