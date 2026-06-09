Creotech z sukcesem zamknął proces poszukiwania nowych akcjonariuszy. Spółka pozyska 481 mln zł

Creotech Instruments zamknął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) obejmującej 650 tys. akcji serii M. Maksymalna cena waloru wyniosła 740 zł. Jak wyjaśniła spółka, w ten sposób uda jej się pozyskać 481 mln zł, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój.

Liczba oferowanych akcji odpowiada ok. 19 proc. kapitału zakładowego spółki. Creotech przy ogłoszeniu ABB na początku czerwca wskazał, że akcje serii M zostaną przydzielone wyłącznie inwestorom wybranym przez zarząd, przy czym będą to jedynie inwestorzy kwalifikowani i/lub inwestorzy obejmujący akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na jednego inwestora, poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Jak przyznał, cytowany w komunikacie prasowym spółki, prezes zarządu Creotech dr hab. Grzegorz Brona, popyt na akcje firmy był duży, szczególnie wśród inwestorów zagranicznych. „Wysoki poziom nadsubskrypcji oraz uzyskana cena emisyjna odzwierciedlają zaufanie rynku do długoterminowej strategii rozwoju spółki oraz jej potencjału rozwojowego" – powiedział menedżer.

– Pozyskane środki wzmocnią nasze możliwości udziału w kluczowych europejskich programach kosmicznych, takich jak IRIS oraz misje Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a także umożliwią realizację strategicznych przejęć i partnerstw oraz dalszą ekspansję międzynarodową, znacząco przyspieszając skalowanie działalności Spółki – powiedział Grzegorz Brona.

Pozyskane 481 mln zł ma wesprzeć realizację strategii spółki na lata 2026–2029, która zakłada rozbudowę infrastruktury produkcyjnej – na ten cel ma zostać przeznaczone od 40 do 60 proc. pozyskanych pieniędzy; finansowanie prac badawczo–rozwojowych (ok. 20–30 proc. środków) oraz potencjalne przejęcia, ekspansję zagraniczną i finansowanie bieżącej działalności spółki.

Notowany na GPW Creotech Instruments jest największym polskim producentem satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, a także integratorem misji kosmicznych. Wśród klientów spółki jest Skarb Państwa, dla którego firma realizuje strategiczny projekt Mikroglob, mający na celu zbudowanie satelitarnego systemu obserwacji Ziemi. Po poniedziałkowej sesji, która zamknęła się wyceną akcji na poziomie 777 zł, kapitalizacja spółki wyniosła 2,22 mld zł.

Przeczytaj również: Oman, Warszawa i Czarnobyl –Creotech pokazał pierwsze zdjęcia z polskiej konstelacji satelitarnej PIAST